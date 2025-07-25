蘋果智能戒指新專利揭曉　邊緣光環藏玄機　2026年工程機將問世

7月23日，美國專利商標局正式批准了蘋果公司第17/715,343號專利《帶有邊緣照明器的電子設備》（Electronic devices with edge illuminators），該專利揭開了蘋果智能戒指的下一步進化藍圖。



根據專利文件，智能戒指的設備外殼邊緣將佈設微型LED或OLED一維像素陣列，形成低分辨率光環。

當戒指佩戴在手指、手腕、頸部或踝部等部位時，光環可用於提示來電、日程或健康警報，同時配備精準觸覺脈衝功能，避免打斷用戶當前任務。

而當戒指離體時，僅保留燈光提醒功能，從而延長續航時間。

專利草圖還顯示，光環的顏色、亮度和動畫均可動態調節。

未來，這款智能戒指有望結合蘋果Vision Pro空間計算技術，實現無屏化的微交互體驗。

儘管蘋果公司尚未透露該智能戒指的量產時間，但據供應鏈消息人士透露，首款工程機有望在2026年問世。

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