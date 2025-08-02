八達通與銀聯合作推出全新「八達通App 微信支付功能」，直接使用八達通App掃描大陸微信支付收款碼付款，徹底解決在街邊攤販、小店消費時的支付難題，不必綁定國內銀行戶口，讓港人北上消費暢行無阻。



如果你是iPhone用戶（Android版暫未支援），只需要事前做幾個設定，即可直接使用八達通App掃描大陸微信支付收款碼付款。用戶更可透過HSBC等香港銀行手機app直接為八達通內的虛擬銀聯卡增值，不用綁定內地銀行戶口，大大簡化了跨境支付流程。

🚀 快速設定八達通App微信支付方法

更新後的八達通app有不少細心的update，在全新的「旅遊」頁面中，快速掃描微信支付收款碼，隨時查閱八達通銀聯卡的消費記錄和餘額，並管理跨境支付設定，以下是使用方法教學：

Step 1 開通服務

首先要get到，這個服務不是直接「啪」你的手機八達通去進行微信支付，而是利用同app內的「八達通銀聯卡」去付款，所以你先要開通「八達通銀聯卡」：

1. 先要完成個人資料認證，成為八達通Pro 用戶。打開八達通App，拉到最低會看到「八達通銀聯卡」。



打開八達通App，拉到最低會看到「八達通銀聯卡」。

2. 利用轉數快或現金增值，更可進行設定，直接以其他手機銀行app過數。



3. 更可預設直接支付，掃碼後按要求金額直接增值（可自定每日過數上限）



Step 2 掃碼付款

1. 「八達通銀聯卡」版面中有「二維碼支付」功能，點擊即可：1）展示你的個人QR給別人掃碼／2）開動QR掃描器讀取商戶的二維碼



Step 3 增加主頁捷徑

1. 點選「常用功能」右側的「+」，拉到「旅遊」分類中找到「微信支付」並新增之。



3. 完成後即可在主頁一鍵掃描微信支付收款碼



限時優惠至9月30日

留意使用此服務將外匯交易手續費，不過八達通提供了免手續費，即時至2025年9月30日使用八達通App微信支付，均不用付手續費，跨境消費更加經濟實惠。