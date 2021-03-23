撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-23 15:13

只要戴上降噪耳機，就算街上或交通工具上多嘈吵，也能享受在音樂當中，這也是筆者除智能電話外，每日必帶在身上的物品之一。豐澤現在推出降噪耳機快閃優惠，Sony﹑Samsung﹑JBL 等個品牌的降噪耳機都有折扣，大熱的 Samsung Galaxy Buds Live 更低至 5 折，正想入手的讀者可參考以下推薦款式。

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旺角區知名的華仁影音電器店，宣布將於2021年4月15日租約期滿後結業。《香港01》數碼生活記者即日上到華仁掃場，記錄下近100款減價影音電器。近日店方又增添了近30款個人護理、清潔用家品小電器，來看看有沒有你合用的東西吧。

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同場加映：MHR約戰必備 10款Switch可用快充外置電推介＋腦場格價最平$128

Switch 用快充電池腦場格價｜《Monster Hunter》系列最新力作 《Monster Hunter Rise》即將在 3 月 26 日正式上市，作為「芒亨」系列事隔多年後重返手提遊戲機作品，相信不少獵人都打算將 Switch 帶出街遊玩。



但 Switch 本身的電池容量著實一般，難道三五知己約出來屠龍要限時限刻？此時一個容量夠大、充電速度又足夠的外置流動電池（又即俗稱的「尿袋」）就相當必要。今日《香港01》科技玩物記者就走訪腦場，為各位搜羅 10 款輸出充足又價錢不俗的流動充電器。

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