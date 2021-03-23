撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-23 09:00

大疆剛發佈的DJI FPV穿越機已經到手，我們今天給大家帶來評測。大疆官方稱DJI FPV為沉浸式飛行無人機，其實就是穿越機的概念。在評測之前，我們先來看看這款產品的核心優勢，零基礎也能玩的穿越機（不需要去模擬器訓練），無人機/穿越機模式隨意切換，穿越過程中一鍵剎停的懸停能力，搭配穿越搖桿和飛行眼鏡V2可以感受沉浸式的穿越機體驗，非常優秀的穿越飛行安全性。另外，DJI FPV套裝價格為9,499元，不知道你動心了嗎？

DJI FPV套裝中的所有配件都在下圖中展示。套裝中的電池只有一塊，筆者的建議是再單獨購買一套充電套裝，這樣能夠保證更長時間、更暢快的飛行體驗。另外，DJI FPV配套的穿越搖桿也需要單獨購買，售價是1,249元。

大疆DJI FPV無人機有何特點？

在讓DJI FPV無人機起飛之前，我們先來看看它有什麼特點，還有套裝中的配件都有什麼驚喜。可能大家對於穿越機的概念並不清晰，穿越機其實就是一種競速無人機，主要是通過無人機上的視覺系統進行回傳控制，飛行時的體驗是第一人稱視角，因此被大疆稱之為沉浸式飛行無人機。

DJI FPV不僅是一台無人機，還是一台面向於新手推出的穿越機（大疆定義為FPV飛行的入門無人機），因此用戶可以零基礎進行上手體驗穿越機的刺激感。

與Mavic系列入門無人機相比，這次的DJI FPV沒有摺疊設計，但是身為穿越機，它的體積和重量控制也非常強，拿在手裏依舊很小巧。而且這一次的無人機並非是Mavic系列「寬扁」的造型，而是「高瘦」的形象，並且擁有出色的空氣動力學，這樣才能夠發揮穿越機的高速飛行能力。

DJI FPV擁有很多避障傳感器，這也是它與市面上大部分穿越機的本質區別，這樣DJI FPV飛行的安全性也有了更多的保障。除了主鏡頭下方的前置避障傳感器外，DJI FPV底部也搭載了兩個避障鏡頭，同時設計有ToF測距傳感器以及補光燈。

DJI FPV的主鏡頭採用了1/2.3吋的傳感器設計，能夠支持最高4K 60P、120Mbps碼率視頻的拍攝，並且支持H.264以及H.265編碼，以及大疆D-CineLike色彩模式。在穿越機中，DJI FPV的鏡頭拍攝能力已經非常優秀了，而且是集成式的，無需用戶自己安裝其它類型運動相機等設備。鏡頭前方依舊設計有保護罩，使用時別忘了取下。

DJI FPV採用了2000mAh、44.4Wh規格的電池設計，能夠保證最高20分鐘的飛行時間以及16分鐘的懸停時間。這一次的電池也與之前Mavic系列所用的不同，並非是觸點式，而是接口式。這樣的連接更牢固，避免在高速飛行的時候出現接觸不良的情況。

DJI FPV的接口和卡槽設計在一個保護套的下方，並非之前Mavic系列的裸露在外設計，依舊是目前最流行的USB-C接口和MicroSD卡槽。DJI FPV的機身前方有散熱用的進氣孔，背部也有大量的金屬散熱片，機身頂部的半透明蓋可以拆卸，裏面就是核心控制單元、電路板以及散熱裝置。可以看到DJI FPV的散熱工作很到位，這樣才能夠保證高性能飛行和錄製下的持續穩定工作能力。

DJI FPV套裝中還附贈了一個綠色機頂蓋，預計未來可能也會推出其它顏色用於個性化裝扮和更多用途。

接下來介紹遙控器。這一次的遙控器與以往的Mavic系列無人機遙控器類似，但是有一些小差別。由於DJI FPV需要搭配飛行眼鏡V2使用，因此不需要使用遙控器連接手機。遙控器手感上非常優秀，並且天線集成在一起，只需要上翻即可使用。遙控器上設計有一鍵剎停按鈕，這是傳統穿越機無法實現的，因為它們不能懸停，DJI FPV可以當做普通無人機一樣懸停，所以才有這種極限「救命」的按鈕。

重點來了，我們來介紹一下飛行眼鏡V2。在外形方面，DJI FPV所用的飛行眼鏡V2與上一代幾乎一樣，但是不能夠通用，這一點要注意。飛行眼鏡V2的正面有四根天線，因此用戶一眼就可以認出來這款眼鏡。飛行眼鏡V2內置了大疆OcuSync 3.0圖傳系統，這是最新一代的圖傳系統，因此能力更加強大。飛行眼鏡V2支持10公里的圖傳，並且延遲僅有28ms，實屬不易。飛行眼鏡V2的圖傳畫質達到810P 120fps，具備144Hz刷新率，支持2.4G和5.8G雙頻自適應。

飛行眼鏡V2支持在眼鏡上錄製飛行畫面，保證素材同步備份，避免出現無人機墜落無法找回等情況下視頻素材的丟失。飛行眼鏡V2需要使用手機通過USB-C接口連接進行數據同步以及固件更新。飛行眼鏡V2使用時需要通過USB-C連接外置電池使用，內部並沒有內置電池，因為這樣可以保證輕便的佩戴重量。不過需要提醒大家的是，如果使用者佩戴尺寸較大的眼鏡，佩戴飛行眼鏡V2時會比較麻煩，希望大疆在後續可以進行改進優化，為佩戴近視眼鏡的使用者進行更好的設計。

還是重點，我們現在來介紹穿越搖桿。這是伴隨DJI FPV無人機一起的新產品，它設計風格很簡單，就像是遊戲機的簡易搖桿，但是實則是一款支持體感操作來控制飛行的搖桿。搖桿背面的扳手就是油門，阻尼設計優秀所以體驗很出色。搖桿的側面有鏡頭俯仰調節的撥杆和拍攝按鈕、開關按鈕。

穿越搖桿的正面由三個按鈕，紅色的按鈕為「LOCK」，用於控制飛機的起飛和降落。黑色「M」按鈕可以切換飛行模式，這個後面單獨和大家介紹。巨大的黑色按鈕「BREAK」則是剎車按鈕，也就是之前介紹過的遙控器上的一鍵剎停按鈕，它們的功能是一樣的。按下這個按鈕，DJI FPV就會快速剎停，變為懸停狀態，這可是產品的核心賣點之一，也是對新手非常友好的良心設計，極大程度的避免「炸機」的發生。

DJI FPV的三種飛行模式差別

上面賣了關子，接着來填坑。傳統的穿越機，需要經過長時間的模擬器訓練、真機實飛訓練等等才能夠真正拍攝我們需要的精彩刺激的畫面，就像是學習開飛機一樣，但是DJI FPV則更適合零基礎的新手來體驗穿越機飛行，也不需要上述那些長時間的練習。DJI FPV為用戶設計了三種模式，分別為N檔、S檔和M檔。這三種模式是其它FPV無人機所沒有的，這也是DJI FPV的核心優勢。我們接下來給大家分別介紹每一種模式。

1、N檔（普通模式）

N檔也就是普通模式，接近於普通的無人機拍攝模式，對於沒有任何經驗的用戶來說，可以使用這個檔位來拍攝穿越機的畫面。當然，筆者的建議是大家在拍攝的時候，也要找一些簡單的場景進行簡單的穿越飛行，不要一上來就玩高難度穿越。

DJI FPV（中關村在線授權使用）

在N檔模式下，DJI FPV的最高速度為14米/秒，相當於50公里/小時的速度。由於DJI FPV設計有ROCKSTEADY電子增穩能力，因此可以帶來非常穩定的畫面感受。與傳統無人機不同的是，即使在N檔下，DJI FPV也不能夠進行左右平移飛行。就像是飛機一樣，DJI FPV在前進過程中，左右平移時候會有傾斜轉彎的畫面感受，這就是穿越機的視覺感受。

由於速度並不快，因此DJI FPV在N檔模式下的操作非常簡單，其實就像是操作大疆Mavic系列無人機一樣，只不過需要轉換一下飛機左右移動時候的新體驗感受。由於筆者自己駕駛過真的飛機，因此上手更快一下。

2、S檔（運動模式）

S檔是運動模式，這個模式下DJI FPV的機動性會增強，最高速度提升到了27米/秒，相當於97公里/小時的速度。這個模式適合有一定無人機操作經驗的用戶，畢竟無人機的機動性提升，那麼如果是沒經驗的新手用戶直接體驗S檔，可能會因為操作不當造成「炸機」的後果。

DJI FPV（中關村在線授權使用）

在體驗S檔的時候，速度明顯比N檔快很多，無人機的反應速度也有明顯提升。當然，這個模式下DJI FPV依舊支持懸停功能和自動增穩，但是限制無人機的俯仰和橫滾角度。由於飛行速度更快，因此大疆貼心的設計了小範圍、中範圍和大範圍傾斜三種轉彎方式。這個模式也更加接近真實穿越機的體驗感受。

3、M檔（手動模式）

重點來了，對於想要體驗真正穿越機的感受，可以打開M檔，也就是手動模式，這個模式下DJI FPV將達到最大性能，但是要求大家必須具備穿越機操作經驗，否則「炸機」的幾率將大幅度上升。筆者的建議是，大家儘量不要用這個模式，除非你是專業拍攝人士，否則9,499元也挺貴的，別白白浪費了。

M檔中可以選擇開啓或者關閉姿態限制，如果關閉了，DJI FPV將會成為真正的穿越機，可以進行空中翻滾操作。如果開啓，那麼無人機將會限制俯仰和橫滾角，確保不會在空中翻轉。筆者由於沒有任何穿越機的操作經驗，因此這裏就不能夠給大家帶來M檔的實拍畫面了。

+ 3 + 3 + 3

DJI FPV飛行體驗分享

在實際使用DJI FPV飛行之前，筆者強烈建議大家先下載大疆飛行模擬器APP適應一下DJI FPV的操作。在手機的應用商店直接搜索DJI FPV就可以看到「DJI Virtual Flight」APP，也就是大疆自己推出的針對DJI FPV飛機的飛行模擬器。

在體驗過程中，筆者始終使用的是N檔和S檔。之後進行了一部分M檔的練習，畫面慘不忍睹，就不給大家觀看了。對於筆者這樣的0基礎用戶，強烈不建議大家進行M檔的嘗試，一定會炸機的。後面的實拍和分享，也是基於N檔和S檔。

在真實的使用DJI FPV進行拍攝時，我們選擇了比較空曠的場地進行拍攝，避免因操作不當炸機，畢竟我們測試的所有成員都是FPV無人機的0基礎用戶。

實際拍攝過程中，佩戴飛行眼鏡V2進行沉浸式體驗要明顯比傳統手機畫面更加刺激，尤其是穿越無人機的飛行形式，畫面感非常優秀。使用遙控器操作時，有一些大疆無人機的基礎可以更快速的上手，只不過速度和飛機的性能不同，需要簡單的適應一下。不過筆者更加喜歡穿越搖桿的操作方式，可以更輕鬆快速的上手。

穿越搖桿是具備體感操作的搖桿，類似於我們體驗遊戲機的感覺。對於很多用戶來說，可能適應遙控器操作會比較困難，但是使用穿越搖桿就非常簡單了。配對好無人機和穿越搖桿之後，我們直接使用穿越搖桿進行所有操作即可。飛行過程中，飛行眼鏡的畫面中會有一個白色圓圈，DJI FPV就會飛向這個圓圈，因此用戶只需要控制圓圈的位置就可以控制無人機了。

DJI FPV（中關村在線授權使用）

由於是體感操作，因此用戶只需要改變穿越搖桿的朝向、角度，或者是用戶自己轉身等等，就可以對DJI FPV進行操作，如上圖所示（由於無法在飛行眼鏡中錄屏，因此只能用手機拍攝一段顯示效果示意視頻，處理成GIF呈現給大家）。可能筆者的描述比較複雜，因為這個穿越搖桿的操作非常簡單，體驗性非常出色，但是用文字描述起來比較困難，如果大家購買了之後，可以在DJI Fly APP的教程中找到穿越搖桿的使用視頻，這裏面的介紹會更加清晰。總之，筆者的建議是0基礎用戶如果體驗DJI FPV，建議再單獨購買一個穿越搖桿搭配使用，效果更佳，而且比遙控器更容易上手。

當然，如果你本身佩戴近視眼鏡，或者不喜歡佩戴飛行眼鏡，可以使用套裝中的OTG線將眼鏡連接到手機，打開DJI Fly APP也可以觀看到飛行畫面。固件更新等操作也需要大家進行這樣的連接。

以往，一位0基礎的用戶，如果體驗穿越無人機，可能起飛之後不久就炸機了。現在，一位0基礎的用戶可以很輕鬆的把DJI FPV飛起來，並且拍攝一些簡單的穿越機畫面，當然0基礎用戶還是不能夠直接實現高難度動作，至少已經可以體驗了。這就是DJI FPV的意義，為更多想要體驗穿越機的用戶帶來體驗的可能性，而且是直接上手體驗，不需要幾個月的模擬機訓練和多少小時的真機試飛了。

DJI FPV與普通的大疆無人機還是有所區別，如果你就是想要一台無人機，那麼筆者建議是選擇大疆Mavic系列的產品，或者是大疆更高端的無人機產品；如果你是真的對穿越機感興趣，那麼筆者建議你選擇DJI FPV，當然別忘了購買額外的電池和穿越搖桿。尤其是穿越搖桿，筆者強烈購買，體驗效果會更出色。最後，筆者建議的玩法是N檔、S檔循序漸進，打好基礎之後，再決定是否開啓M檔的穿越機拍攝生涯。也正是因為大疆這種創新的玩法，也能讓普通人真真切切的體驗穿越機帶來的魅力。好了不說了，筆者要去拿穿越搖桿體驗飛行了。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】