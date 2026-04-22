WWDC2026｜iOS 27焦點更新　Siri新介面﹑追上主流AI互動對話功能

WWDC2026 iOS 27焦點更新｜隨著 Apple 公布 WWDC 2026 將於香港時間 6 月 9 日凌晨正式拉開帷幕，外界的焦點已迅速從硬件規格轉向最新一代的 iOS 系統。在官方發布的活動主視覺圖中，那種帶有黑底、光暈與霓虹輪廓的設計，根據《彭博社》資深記者 Mark Gurman 的說法，實際上是 Apple 提前釋出的訊號，暗示著 iOS 27 將會帶來翻天覆地的 Siri 介面大升級。



與動態島深度融合

根據目前流出的測試資料顯示，iOS 27 將會採取更為大膽的視覺設計。新的 Siri 動畫將不再局限於螢幕邊緣，而是會直接與 動態島 深度結合。當用家喚醒助理時，動態島會像生物般擴張，轉化為一個發光的膠囊狀互動區塊，並直接顯示 Search or Ask 的提示字句。

從語音工具進化為持續互動助理

視覺上的改變只是表象，iOS 27 真正的野心在於補齊 Apple 在生成式 AI 領域與 OpenAI、Google 之間的落差。在過去的一段時間，Siri 常被揶揄為只能設定鬧鐘或查詢天氣的工具，主要原因在於其缺乏對語境的持續理解力。而這次 iOS 27 預計將改用新一代 Foundation Models 框架，並由優化後的 Apple Intelligence 驅動，甚至傳聞將導入 Google 的 Gemini 技術作為後援。

在功能層面上，新版 Siri 將大幅貼近現代 AI 聊天機器人的操作邏輯。用家將可以進行持續性的對話，無需每次重複背景資訊；同時，助理將支援在單次指令中處理多個複雜需求。更重要的是，個人情境理解與螢幕內容感知功能，可望在 iOS 27 真正落地。這意味著 Siri 能讀懂你當前正在看的網頁內容，或者根據你的行事曆、交通狀況及通訊紀錄，提供具備邏輯建議的回答，而非單純的網頁搜尋結果。

獨立 Siri App 現身

為了應對 AI 時代的資訊整理需求，iOS 27 傳聞將會推出獨立的 Siri App。這項舉動被視為 Apple 軟件策略的重大轉向。透過獨立的 App，用家可以檢視過去與 Siri 的對話歷史紀錄，方便回溯資料或繼續未完成的任務。這與目前 ChatGPT 或 Gemini 的使用體驗非常相似，讓 AI 助手具備了記憶與沉案管理的能力。

傳不支援 iOS 27 的舊機型：



iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE（第 2 代）

