Apple CEO Tim Cook宣佈卸任 硬件主管John Ternus接掌開啟新時代｜全球市值最高的企業之一，Apple 的領導層交接一直受到不少人的密切關注，隨著現任行政總裁Tim Cook庫克正式公佈卸任計畫，確認在2026年9月正式由硬件主管John Ternus正式接掌，這家世界最偉大的科技公司之一發展軌跡亦將翻開新的篇章。



Apple CEO Tim Cook宣佈即將在9月正式卸任

Tim Cook庫克十五年領航功成身退

自 2011 年接替創辦人Steve Jobs 以來，Tim Cook庫克帶領Apple蘋果走過了一段令人驚嘆的成長路程。在過去 15 年間，蘋果不僅將 iPhone 打造為人類史上最成功的產品之一，更成功構建了龐大的服務業務生態圈，包括 App Store、Apple Music 及 iCloud 等，使公司收入結構更趨多元化。一直以來財務表現上，Tim Cook任內將蘋果市值推上 3 萬億美元的高峰，證明了他的卓越的供應鏈管理能力與商業戰略眼光。將蘋果從一家單純的硬件設備商，成功轉型為融合硬件、軟件與服務的綜合平台，並在隱私保護與環境保護方面取得成功，承諾在 2030 年達成全供應鏈碳中和目標。

John Ternus接替Tim Cook成為新的Apple掌舵人

John Ternus硬件背景深厚

即將於 2026 年 9 月接下帥印的John Ternus（約翰·特努斯）現年約 51 歲，其背景與以運營見長的Tim Cook截然不同。Ternus 自 2001 年加入蘋果產品設計團隊，並在 2021 年升任硬件工程高級副總裁。他在蘋果內部的晉升歷程，反映了公司對技術創新的回歸與重視。Ternus 曾主導多款劃時代產品的開發，包括配備 Retina 顯示屏的 iPad、歷代 iPhone 以及引發Apple電腦革命的 Apple Silicon 自研芯片計劃。不少人形容其為人沉穩、溝通直接且技術功底紮實，是極少數能平衡極致設計需求與大規模生產挑戰的領軍人物。他在 Mac 系列回歸實體功能鍵與高性能架構的過程中扮演了關鍵角色，贏得了核心用戶的信任。

未來十年AI戰略布局

國外不少市場分析認為，Ternus 的上任意味著Apple蘋果將進一步強化其硬件與底層技術的整合。在當前生成式人工智能AI熱潮下，Apple蘋果正致力於將 AI 能力下放到設備中。Ternus憑藉對芯片架構的深刻理解，預計將加速神經網絡引擎（Neural Engine）與處理器的深度融合，確保未來Apple產品能在不依賴雲端的情況下，流暢執行複雜的本地 AI 運算。