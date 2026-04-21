iPhone 18 Pro副廠鏡頭貼流出！傳增淺藍酒紅　取消純黑改推深灰

雖然今年iPhone高階機型焦點，多半會集中在盛傳推出的大摺首作iPhone Fold上，但關於高配機型iPhone 18 Pro 跟iPhone 18 Pro Max資訊，仍然是大眾關注項目。



較早登爆料達人Ice Universe在微博帳號，展示了為iPhone 18 Pro設計的副廠鏡頭保護蓋配件，其四色款包括新加入的淺藍與酒紅色選項。

iPhone 18 Pro設計的副廠鏡頭保護蓋配件，其四色款包括新加入的淺藍與酒紅色選項。（微博@i冰宇宙）

不過對喜歡純黑色系果迷來說，這次流出配件照的「黑色」款，實為近似太空灰的深灰色系，在4月初數碼博主「剎那數碼」就曾提到，Pro系列或無推出黑色計劃。

在月初數碼博主「剎那數碼」就曾提到，Pro系列或無推出黑色計劃。（微博@剎那數碼）

現時iPhone 18 Pro / Pro Max尚未定案，故最終配色或仍有變數；不過考慮到蘋果多半將焦點集中在摺屏關係，採用相對低調配色亦屬合理。

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