WhatsApp出付費訂閱？月費2.99美元　自訂App icon﹑升級聊天列表

WhatsApp出付費訂閱？｜根據最新的 Android 測試版本顯示，WhatsApp 正在研發一項名為 WhatsApp Plus 的自選付費訂閱計劃。這項計劃旨在為追求個人化體驗與高效管理的用家提供專屬功能。



核心功能維持免費

面對收費二字，廣大用家最關心的莫過於原本的服務會否受到影響。根據測試資料顯示，WhatsApp Plus 的定位是選擇性訂閱，並非強制性收費。這意味著通訊、語音通話及現有的核心功能將維持免費，而最關鍵的端對端加密技術亦不會因是否付費而有所差別。

定價策略走親民路線：月費約 2.99 美元？

關於 WhatsApp Plus 的收費水平，目前在不同地區的測試價格略有出入。在歐洲地區，介面顯示的月費為 2.49 歐元，而其他地區如墨西哥則顯示約 29 比索。若按此推算並換算成美金，月費大約落在 2.99 美元左右，即港幣約 23 元。

18 種主題顏色與 14 款 App 圖示

對於厭倦了長期以來一成不變綠色介面的用家來說，WhatsApp Plus 帶來的個人化工具絕對是焦點。訂閱者將獲得 18 種全新的主題顏色選擇。一旦選定主題色，App 內原本綠色的元素將會被自定義顏色取代，讓你的對話介面顯得與眾不同。

更令人驚喜的是，用家甚至可以更改手機主畫面上的 WhatsApp 圖示（App Icon）。訂閱計劃提供了 14 款全新設計，從極簡主義的粉嫩圓形圖示，到極具藝術感的質感設計，如閃爍螢光、星雲主題，甚至有軟綿綿質感的紫色設計。這對於追求手機桌面美學（Aesthetics）的用家而言，無疑提供了極大的發揮空間。此外，訂閱者還能獲得 10 款專屬鈴聲，讓你在繁忙的辨公室或公眾場所中，單憑鈴聲就能分辨出自己的來電。

效率大升級：釘選 20 個對話與批量管理列表

對於需要處理海量資訊的香港用家，尤其是經常要同時聯絡多個群組或客戶的人士，現時僅能釘選 3 個對話的限制往往感到不便。WhatsApp Plus 將這項限制大幅提升至 20 個。這意味着用家可以將所有重要的人脈與群組長駐於列表頂端，無需反覆滾動螢幕搜尋，工作效率將得到顯著提升。

此外，訂閱計劃還引入了升級版聊天列表管理功能。用家可以針對特定的對話列表進行批量設定。例如，你可以為某個類別的所有群組一次過套用特定的對話主題、訊息提示音或通話鈴聲。當你將新的對話加入該列表時，系統會自動套用預設的設定，省卻了逐一調整的煩惱。這種自動化的管理邏輯，對於追求效率的專業人士來說，無疑是極大的誘因。

全螢幕動畫貼圖與專屬內容

除了實用功能，WhatsApp Plus 亦在趣味性上下了功夫。訂閱者可以從專屬商店下載高級貼圖包。這些貼圖不僅設計更精美，部分更帶有覆蓋式動畫效果。當你發送這類高級貼圖時，對話螢幕上會出現橫跨全屏的動畫特效。有趣的是，即使收件人沒有訂閱 WhatsApp Plus，他們依然能看到這些華麗的視覺效果。