洗碗碟機都要清潔？專家教洗碗機清潔﹑每月保養方法　防異味產生

洗碗碟機都要清潔？專家教洗碗機清潔洗碗碟機及保養方法｜作為解決家庭矛盾的神器，不僅能節省飯後洗碗的時間，更具備節水與高溫殺菌的功能，對於雙職家庭或熱愛烹飪的港人而言，確實是不可或缺的家電。然而，許多用家在使用一段時間後，會發現洗碗碟機內開始飄出一股難聞的酸味或霉味，甚至發現洗出來的碗筷表面仍有殘留。



不少人存有一個誤區，認為洗碗碟機每天都在用清潔劑洗滌碗盤，內部自然也會跟著變乾淨。事實上，專業清潔機構「おそうじ本舗」提醒，洗碗碟機內部非常容易積聚食物殘渣、油脂及水垢，若不定期清理，這部標榜健康的電器反而會變成霉菌滋生的溫床。要維持洗碗碟機的長久效能，除了掌握正確的清潔方法，建立良好的保養習慣更是關鍵。

為何天天洗碗的機器會變髒？

洗碗碟機內部的髒污來源主要分為幾大類。首先是「預洗」不足，即是在將碗碟放入機內前，未有預先將較大的殘渣抹走，導致碎屑掉落至底部過濾網。其次是油脂的堆積，雖然洗碗碟機使用高溫水流，但長期累積的動物油脂仍會附著在機壁或排水管口。

此外，香港的水質雖然相對穩定，但長期使用仍會產生水垢（石灰質），加上清潔劑殘留的皂垢與潮濕環境，極易誘發黑霉與異味。對於每天與全家餐具親密接觸的電器，定期維護不單是為了延長電器壽命，更是為了捍衛餐桌上的衛生與健康。

基礎清潔：只需簡單五步即可換然一新

專業清潔機構建議，洗碗碟機的基礎護理應是「少食多餐」式地進行，即是不要等到積聚厚重污垢才處理。進行清潔時，建議戴上橡膠手套以保護雙手，並預備一柄質地柔軟的刷子，針對細微縫隙進行刷洗。

清潔的第一步，是將機內的所有活動層架或籃子移出。接著，仔細檢查機身底部，將肉眼可見的掉落殘渣抹走。第三步亦是最關鍵的一步，就是拆下「殘餘物過濾網（殘菜 Filter）」，通常這裏是異味的最直接來源。將過濾網置於水龍頭下沖洗，若發現孔洞被油脂或細碎物塞死，應利用軟毛刷輕力刷洗，切記不可用力過猛以免刷壞濾網。

完成後，將過濾網與層架放回原位，並確保安裝穩固。最後一個細節卻是最多港人忽略的，就是在機器停止運行後，應稍微打開機門，讓內部的濕氣徹底揮發。香港天氣潮濕，若關機後立即關死機門，內部悶熱的環境會讓霉菌在數小時內迅速生長。

每月進階維護：針對噴水旋轉臂與密封處

除了上述的日常清理，每個月進行一次深層維護是確保洗碗碟機運作正常的必要條件。在進行任何維護前，務必先參閱產品的說明書，了解各個零件的拆卸限制。

每月一次的保養應包括全機內壁的擦拭。用家可使用扭乾的軟布，擦掉機門膠邊以及機箱邊緣的殘留積垢。這些死角平時水流較難沖刷到，最容易積累皂垢。此外，噴水旋轉臂（噴嘴）的檢查亦不容忽視。如果噴水孔被食物殘渣或水垢堵塞，水流的壓力與分佈就會受損，導致碗碟洗不乾淨。用家應檢查噴嘴孔洞是否暢通，如有堵塞可嘗試輕力清除。

建立日久如新的良好習慣

要令洗碗碟機始終維持在最佳狀態，日積月累的微小習慣比突擊式的大洗更有效。舉例來說，每次擺放碗盤前，養成用廚房紙抹走大塊殘留物或厚重油污的習慣，能大幅減輕過濾系統的負擔。