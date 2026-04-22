HONOR 600 Pro系列發佈，首創AI圖轉片與7000mAh大電 賣$2499起｜隨著短片創作與人工智能技術成為手機用家的日常，市場對於功能整合的要求已顯著提升。HONOR 於香港正式發表全新數字系列力作 —— HONOR 600 系列，包括HONOR 600、600 Pro及600 Lite，強化拍攝外，更加入不少強大的AI生成功能，主打為新一代創作者提供全方位的影像支持。



HONOR 600、600 Pro以及600 Lite三款新機正式推出

針對社交平台對短片內容的高需求，HONOR 600 系列配備了業界首創並升級的「AI 圖轉影片 2.0」技術。這項功能採用了統一的多模態影片生成模型，將傳統繁瑣的剪輯與影片生成流程整合。用家只需在手機上載 1 至 3 張靜態圖片並輸入簡單指令，系統即可自動生成 3 至 5 秒的動態影片。此外，系列內置多款趣味範本，例如「夢幻同框」與「萌寵環遊」等，讓用戶能輕鬆製作具個人風格的互動內容。系統同時支援對話式 AI 修圖功能，只需要透過指令即可進行路人移除或智能退地，大幅優化了後期製作的效率。

HONOR 600 Pro

2億像素AI夜攝系統

影像硬件方面，手機主鏡頭搭載 2 億像素超清夜攝感光元件，尺寸達 1/1.4 吋。透過 16 合 1 像素融合技術及 E2E AI Remosaic 技術，大幅提升進光量達 24%，確保在暗光環境下依然能獲得純淨且層次豐富的畫面。防震系統採用自研的 SOIS（OIS+EIS）方案，主鏡頭達至 CIPA 6.0 等級，穩定性表現優異。Pro 版本更配備 5000 萬像素長焦鏡頭，支援 3.5 倍光學變焦及最高 120 倍數碼變焦，結合 AI 雲端增強技術，不論是拍攝夜景人像或遠距離構圖，都能清晰呈現細節。

600 Pro 配備 5000 萬像素長焦鏡頭

就算在超暗地方，都可以利用超強的夜拍功能拍攝靚相

7000mAh長續航表現

長效續航是此系列的核心優勢之一，全線型號均配備 7000mAh 超大容量電池，透過旗艦級一體冷雕工藝，即使內置大電池仍能維持纖薄機身與 0.98mm 的窄邊框設計。官方指可支持約 2 天的正常使用續航力。充電方面，系列支援 80W 有線超級快充，Pro 版更額外支援 50W 無線快充。即便在攝氏零下 20 度的極端環境下，手機依然能保持穩定運作，滿足全天候的戶外拍攝與通訊需求。屏幕則採用 6.57 吋顯示屏，峰值亮度達 8000nits，確保在陽光直射下仍有良好的閱讀體驗。

HONOR 600系列售價詳情

旗艦定位的 HONOR 600 Pro 設有 12GB+512GB 及 12GB+256GB 版本，建議零售價分別為 ＄6899（12+512GB） 及 $6399（12+256GB）；標準版 HONOR 600 則售 ＄4699（12+512GB）及 $4299（12+256GB），兩款型號均提供旭日橙、雪原白及幻夜黑三種配色。至於高性價比的 HONOR 600 Lite 則配備 8GB+256GB，售價為＄2499。此外，再度與 POP MART 聯乘，推出 HONOR 600 Pro MOLLY 限量版（512GB），售價為 $6999，預計於 5 月 20 日發售。

HONOR 600

HONOR 600 Lite 售價只由$2499起

系列預售期由即日起至 4 月 29 日，預訂 HONOR 600 Pro 或 HONOR 600 的用家，可享有多項限時禮遇，包括免費存儲容量升級、贈送 HONOR CHOICE Watch 2 系列智能手錶、藍牙耳機或手機殼套裝，贈品總值由 $1899 起。預訂 Lite 版則可獲贈迷你無線卡拉 OK 套裝。

HONOR 600 Pro MOLLY 限量版（512GB）