小米米家電動鬚刨Pro　售¥699連殺菌基座　95天續航解決鼻毛髮鬢

小米又上新了，這次是米家電動剃鬚刀Pro套裝版，4月21日正式發布，目前已經在京東小米官方旗艦店上架，定價699元（人民幣）。



這款套裝最實用的就是配件齊全，不光有剃鬚刀本體，還帶了多功能無線充電基站，還有鬢角修剪器和鼻毛修剪器，一個套裝就能搞定男士日常打理，不用再單獨買其他工具。

米家電動剃鬚刀Pro套裝版（小米）

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多功能基站可不是單純充電那麼簡單，把剃鬚刀放進去，既能無線充電，還能自動殺菌、風乾，用完放進去，下次用的時候乾乾淨淨。

剃鬚刀採用雙環波紋刀網，面積比普通刀網大，剃鬚效率更高，不管是軟鬍鬚還是硬鬍鬚，都能剃得很乾淨。而且刀頭能360度浮動，貼合臉型，不容易剃傷皮膚。

它還有智能調節功能，能即時檢測鬍鬚濃密程度，自動調整轉速，不用手動切換模式。續航也很給力，標準模式下能用上95天，平時出差、旅行完全不用頻繁充電，Type-C接口充電也很方便。機身還有彩色屏幕，電量、工作模式、旅行鎖這些訊息一眼就能看清，細節做得很到位。

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