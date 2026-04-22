Chiikawa 人氣投票 2026 Top 10 排名揭盅｜日本某遊戲網媒，早前進行了《Chiikawa》角色人氣投票，結果終於出爐！大家平時熱搜的心水角色到底排第幾？馬上看看這份由真愛粉絲投出來的TOP 10名單，看看你的推有沒有上榜。



第10位：讓人超想念的獨角仙！

當初牠以軟綿綿的姿態出現，真的迷倒不少人。有粉絲忍不住感嘆：「看著牠和Chiikawa一起生活真的太美好了，那種軟綿綿的可愛感絕對是獨一無二！」更有人痛哭呼喚：「比Chiikawa還要細小可愛！快點回來吧！」

Chiikawa角色人氣投票2026｜第10位：讓人超想念的獨角仙！

第9位：充滿神秘感的「那個孩子」

外表天真無邪，背後卻隱藏著變成怪物的黑暗設定。網民一針見血指出：「雖然外表可愛，但我更愛牠黑化的背景！」更有粉絲笑言完全中了牠的毒：「只要看到牠那天真無邪的笑容，無論做甚麼可怕的事都可以原諒！」

Chiikawa角色人氣投票2026｜第9位：充滿神秘感的「那個孩子」

第8位：最強討伐前輩海獺勇者

平時戰鬥力爆表，私下卻是瘋狂甜食控。粉絲完全被這份反差萌擊倒：「平時明明是可靠的前輩，但遇到甜食就會雙眼發光，甚至會忘記泊車位在哪裏而瘋狂焦急，真的太可愛了！」

Chiikawa角色人氣投票2026｜第8位：最強討伐前輩海獺勇者

第7位：大家最愛的「今日嘅螃蟹」古本屋

對任性的飛鼠百般包容，網民一致封神：「根本是Chiikawa界的大天使！能照顧得了飛鼠的就只有牠了！」更有人被牠的可愛造型迷倒：「看到牠櫻花妖精的模樣，還以為世上真的有妖精！」

Chiikawa角色人氣投票2026｜第7位：大家最愛的「今日嘅螃蟹」古本屋

第6位：正能量代表風獅爺

為了考取資格證，連發燒也堅持溫習。不少打工仔都被打動：「看着牠純真又勤奮地默默努力，讓我也有動力好好工作了！」粉絲也紛紛集氣：「好希望牠能早日和師傅一起喝杯慶祝酒！」

Chiikawa角色人氣投票2026｜第6位：正能量代表風獅爺

第5位：愛酒如命的栗子饅頭大叔

活像個拿著酒杯的中年大叔，卻非常照顧後輩。讀者搞笑留言：「大叔味超濃讓人很有共鳴，但意外地很熱心幫助Chiikawa他們！」最惹笑的是有粉絲爆料：「牠長得跟我家那隻貓一模一樣，超可愛！」

Chiikawa角色人氣投票2026｜第5位：愛酒如命的栗子饅頭大叔

第4位：我們的靈魂主角 Chiikawa

雖然膽小又愛哭，但總會為了朋友勇敢起來。粉絲留下了滿滿的心疼與讚賞：「就算自己也很害怕，但看到朋友有難還是會鼓起勇氣衝去救人，這份一生懸命的姿態太珍貴了！」

Chiikawa角色人氣投票2026｜第4位：我們的靈魂主角 Chiikawa

第3位：心機可愛代表飛鼠

性格任性又愛搗蛋，網民對牠又愛又恨：「雖然超級自我中心，總是把周圍的人弄得團團轉，但不知為何就是無法討厭牠！」大家也無奈承認：「雖然內在性格很有問題，但外表實在太可愛，推牠也是沒辦法的！」

Chiikawa角色人氣投票2026｜第3位：心機可愛代表飛鼠

第2位：善解人意的小八貓

樂觀開朗又全心全意為朋友著想。粉絲最愛牠的正能量：「最喜歡牠總是樂觀面對，一句『總會有辦法的』就真的把事情解決了！」更有人被牠的溫柔深深打動：「這份溫柔深不見底，Chiikawa考試不及格時，牠一直陪在身邊不離不棄，真的很了不起。」

第1位：人氣王大獎落在兔兔身上！

總是發出怪叫亂跑，關鍵時刻卻展現超強實力。粉絲激讚：「『自由奔放』這四個字簡直是為牠而設的！」大家都被牠的反差帥暈：「不只是單純的自由，牠內心有著強大的定力，戰力也是爆標，真的帥爆了！」