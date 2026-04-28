洗冷氣機濾網常犯3大錯誤！陽光下晾乾隨時變　未乾就裝小心黴菌

洗冷氣機濾網常犯3大錯誤｜踏入初夏，天氣逐漸轉熱，不少家庭已開冷氣機。經過一整個冬季閒置後，冷氣一開卻傳出陣陣霉味，其實往往與日常清潔方式有關。很多人以為定期洗濾網已足夠，但若方法出錯，不但無法改善空氣質素，甚至會令冷氣機內部更易積聚濕氣與細菌。以下三個常見錯誤正正是問題根源。



1）只用吸塵機吸走灰塵 忽略深層污垢

不少人清潔冷氣機濾網時，習慣用吸塵機簡單吸走表面灰塵便算完成，感覺既快捷又方便。然而，這種做法其實只處理了最表層的污垢，對附著於濾網細孔中的油污、微塵及細菌幾乎沒有作用。

濾網的主要功能是過濾空氣中的雜質，一旦細孔被堵塞，即使表面看似乾淨，實際上空氣流通已受影響。長期如此，不但會降低冷氣效率，亦會增加耗電量。更重要的是，未被清除的細微污垢會隨氣流重新吹出，影響室內空氣質素。

正確做法應該是先用吸塵機清除大部分灰塵，再以清水沖洗濾網，讓藏於細孔中的污垢徹底排走。若濾網污漬較重，可配合溫和清潔劑輕輕刷洗。這種吸塵＋水洗的組合，才是真正有效的基本保養。

2）放在陽光下暴曬 濾網隨時變形損壞

清洗後的濾網需要晾乾，但不少人為求快速乾燥，會將濾網直接放在露台或窗邊曝曬。這個看似合理的做法，其實對濾網材質造成長遠損害。

冷氣機濾網多採用塑膠框架配合細密纖維網，長時間暴露於強烈陽光下，紫外線會加速物料老化，使濾網變脆甚至變形。一旦結構受損，濾網與機身之間可能出現縫隙，令未經過濾的空氣直接流入室內，失去原有功能。

此外，有人會使用風筒或暖風機加速乾燥，這同樣屬於高溫處理，對濾網結構造成壓力。過熱環境容易令纖維鬆弛或收縮，最終影響過濾效果。相對而言，將濾網放於通風陰涼處自然風乾，雖然需時較長，卻是最安全穩定的方法。只要空氣流通良好，濾網一般數小時至半天已可完全乾透，無需冒險以高溫或陽光加速。

3）未完全乾透就裝回 成為黴菌溫床

在眾多錯誤之中，「濕住裝返去」可說是最嚴重的一種。不少人因為急於使用冷氣，或覺得濾網表面已不再滴水，便直接裝回機內，但這正正為黴菌提供理想生長環境。

冷氣機運作時，本身已會產生冷凝水，機內濕度偏高。如果濾網仍帶有水分，便等於在密閉空間內增加濕氣來源，容易滋生霉菌及細菌。這不僅會導致冷氣吹出異味，長期更可能影響呼吸道健康。

更值得注意的是，濕濾網會吸附更多灰塵，令污垢更快積聚，形成惡性循環。即使之後再清洗，也未必能完全去除霉菌殘留。因此，在裝回濾網前，必須確保其完全乾透，包括邊框及網面內部均無殘留水氣。若時間不足，寧可延遲使用冷氣，也不應冒險安裝未乾濾網。

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正確清潔習慣 確保冷氣效能與空氣質素

冷氣機濾網看似簡單，但其保養方式卻直接影響整體使用體驗。錯誤的清潔方法，不但無助改善問題，甚至可能加速設備老化或帶來衛生隱患。

在香港這種濕熱氣候下，冷氣機使用頻繁，建議每隔一至兩個月進行一次基本清潔，包括吸塵及水洗濾網。若居住環境灰塵較多或有寵物，則可適當增加清潔次數。當然，濾網只是冷氣機的一部分，內部蒸發器及風道亦可能積聚污垢。如發現異味持續或製冷效果明顯下降，便應考慮安排專業深層清洗，以確保整體系統運作正常。