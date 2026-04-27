iPhone Fold傳缺5大關鍵功能！極致輕薄代價：棄長焦及實體SIM卡

蘋果計劃在今年秋季，正式發布旗下首款摺疊屏手機iPhone Fold。據爆料，這款新機的起售價預計將突破2000美元，摺合港幣約15600元。它將刷新蘋果手機的價格紀錄，成為史上最貴的iPhone機型。



儘管定價高昂，但為了追求極致的輕薄體驗，iPhone Fold在功能上做出了不少妥協。與同期發布的iPhone 18 Pro相比，這款萬元旗艦竟然缺失了五項關鍵功能，引發了市場熱議。

iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Ｍax和iPhone Fold機模（從左往右）（X@MajinBuofficia）

iPhone Fold已爆料概念圖：

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傳iPhone Fold將缺失這五項關鍵功能

1. 自定義操作按鈕消失

最新的機模顯示，iPhone Fold僅保留了常規的電源鍵和音量鍵，不僅取消了傳統的靜音撥片，也沒有配備自iPhone 15 Pro以來普及的操作按鈕。這使其成為近年來唯一一款砍掉該設計的蘋果高端機型。

2. MagSafe磁吸功能缺席

在iPhone 18 Pro系列中，磁鐵陣列依然是標配，但iPhone Fold為了將單邊厚度壓縮到驚人的4.5毫米，不得不捨棄了內部的充電線圈。這意味着該機將無法支持MagSafe磁吸充電。

3. 放棄Face ID

由於超薄機身無法容納複雜的Face ID結構光組件，iPhone Fold將放棄面容識別，轉而採用側邊指紋方案。這也是自2016年iPhone 7之後，蘋果首次在頂級旗艦機型上啟用Touch ID功能。

4. 未搭載長焦鏡頭

在影像系統方面，iPhone Fold同樣進行了大幅精簡。機模顯示其僅配備了兩顆後置鏡頭，分別為4800萬像素的主攝和超廣角，並未搭載長焦鏡頭。這意味着在遠攝能力上，它將顯著落後於同期的國產摺疊屏對手。

5. 取消物理SIM卡槽

最後是關於通信設計的激進調整，iPhone Fold徹底取消了物理SIM卡槽，轉而全面支持eSIM技術。這種設計進一步壓榨了內部空間，但也對不同地區的運營商適配提出了更高的要求。

這種在功能上做減法、在價格上做加法的策略，讓iPhone Fold成為一款極具爭議的產品。它是蘋果在摺疊屏領域的初步嘗試，目前看來更像是一件展示工藝極限的昂貴作品，而非追求全能體驗的性能水桶機。

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