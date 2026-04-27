IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026｜優先及公售攻略｜座位表+連結

IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026｜MIRO、恒生Mastercard、HKTicketing優先及公售攻略｜附座位表+連結｜IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026演唱會正式公布，於7月23至26、28及29日於啟德體藝館舉行！而且即將在4月27日MIRO優先發售、4月28日恒生Mastercard信用卡優先發售，而4月30日則完全公開發售。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



IAN成長的過程中，難免會遇到令人遺憾與心痛的事情，但這些經歷正是成長中無法省略的淬鍊，也是內在自我的一場修行。當你學會放下那些遺憾，會發現最純粹的自己早已悄然變得堅定而強大。想親身感受IAN的震撼演出，就要記得mark實購票詳情！

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IAN Chan 陳卓賢 2026 香港演唱會｜MIRO優先發售門票

開賣時間：2026年4月27日下午4時

開賣連結：HKTicketing

IAN Chan 陳卓賢 2026 香港演唱會｜恒生Mastercard信用卡優先發售門票

開賣時間：2026年4月28日下午3時

開賣連結：HKTicketing連結1

票價分為 $999、$799、$599



IAN Chan 陳卓賢 2026 香港演唱會｜公開發售

開賣時間：2026年4月30日下午3時

開賣連結：HKTicketing連結1

IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026」座位表及門券價錢為 $1,280 / $980 / $680

IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026 演出日期

IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026 演出日期為2026年7月23-26 及 28-29日，演出6場。

IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026 公開發售資訊

早前公佈了IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026，MIRO優先購票為4月27日下午4時起；恒生Mastercard信用卡優先購票於4月28日下午3時於HKTicketing發售；正式公售則在4月30日下午3時於HKTicketing發售。

演唱會門票網購信用卡推介

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4. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus 咖啡機 + 6盒咖啡膠囊（價值HK$1,780）；或

5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或

6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）



優惠受條款及細則約束。

👇IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026 座位表（暫時以周柏豪見面會作參考）👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

+ 4

+ 7

IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026何時舉行？如何搶購？ IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026 即睇購買連結及心得 IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026 於哪個場地舉行？ 啟德體藝館 舉行 IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026 門券詳情？ 價格為 $1,280 / $980 / $680

IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。