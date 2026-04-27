iPhone 17電量耗盡後無法開機？插USB-C無效　實測MagSafe可自救

據報道，有用戶反饋多款新款iPhone存在Bug，手機電量徹底耗盡關機後，會出現無法開機的情況，受影響機型包含iPhone 17系列及iPhone Air等產品。



用戶報告稱，手機電量降至零關機後，立即接入USB‑C有線充電，屏幕保持黑屏，無低電量提示標識，設備無法啟動。

有用戶反饋多款新款iPhone存在Bug，手機電量徹底耗盡關機後，會出現無法開機的情況，受影響機型包含iPhone 17系列及iPhone Air等產品。（小紅書截圖）

按壓音量加、音量減後長按側邊鍵的硬件復位操作，多數情況下無法喚醒設備，有線充電恢復供電效果不穩定。該問題並非普遍現象，不影響所有用戶，也並非每次電量耗盡都會觸發。

手機電量降至零關機後，立即接入USB‑C有線充電，屏幕保持黑屏，無低電量提示標識，設備無法啟動。（X@smartechdaily）

目前暫無官方說明問題成因，相關在線社區已有多條用戶反饋，描述情況一致。用戶實測及蘋果零售店技術人員提供的有效解決辦法為，使用MagSafe無線充電器為設備充電，靜置10至15分鐘，設備通常可恢復啟動並顯示蘋果標誌。

該故障為臨時性問題，設備可通過上述方式恢復正常使用，但在沒有無線充電設備的場景下，影響設備緊急使用，目前蘋果官方尚未發布相關說明及修復方案。

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