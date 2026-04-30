《爆旋陀螺》近日香港爆紅，曾主唱過《爆旋陀螺X》主題曲〈Prove〉、《浪客劍心》與《王者天下》真人版OP的日本搖滾樂隊 ONE OK ROCK ，5月香港演唱會因故取消。樂迷難免覺得可惜。可以失望不能絕望，4月30日起香港會上映他們的現場演出電影「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS」，全程記錄他們在日本日產體育場的震撼實況，希望可以止一止Fans們的「搖滾癮」。



爆旋陀螺X主唱ONE OK ROCK電影「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS」香港上映

《BEYBLADE X》動畫片頭／片尾曲分別由ONE OK ROCK、韓國女團aespa獻唱，好勁！

冇6呎巨漢擋視線更無臭汗祭！冷氣影院看演唱會電影

雖然沒甚麼能替代現場睇show的臨場感，但我們可以抱著正面思維、開心睇戲！想一想，平時入場睇show最怕位置不佳，前面如果站著六呎巨漢，全程只能看他背影，也不怕四圍都是臭汗味，現在走進冷氣影院看，舒舒服服享受完美運鏡。鏡頭為你精準捕捉Taka、Toru、Ryota和Tomoya四子的汗水與演奏，每個激情瞬間一覽無遺。

爆旋陀螺X主唱ONE OK ROCK電影「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS」香港上映

爆旋陀螺X主唱ONE OK ROCK電影「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS」香港上映

爆旋陀螺X主唱ONE OK ROCK電影「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS」香港上映

4DX及SCREENX版震撼上映！沉浸式感受日產體育場

香港上映的除了2D版，還設有 SCREEN-X 和 4DX 版本（場次有限、買飛要快）。日產體育場的龐大氣勢會將你完全包圍。數萬觀眾的歡呼聲從四方八面湧來。每一段結他與強勁鼓點直擊心靈，對粉絲來說，這絕對是最接近風暴中心的極致體驗。

爆旋陀螺X主唱ONE OK ROCK電影「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS」香港上映

爆旋陀螺X主唱ONE OK ROCK電影「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS」香港上映

爆旋陀螺X主唱ONE OK ROCK電影「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS」香港上映

ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS

放映格式：2D / 4DX / SCREEN-X

上映日期：4月30日起

地點：香港各大指定戲院

場次：依各大戲院場次而定（這類作品上映期多數會比較短、場次也少，想睇趁早！）