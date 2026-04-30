爆旋陀螺X主唱ONE OK ROCK電影香港上映！4DX感受日產體育場氣氛
撰文：鍾世傑
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《爆旋陀螺》近日香港爆紅，曾主唱過《爆旋陀螺X》主題曲〈Prove〉、《浪客劍心》與《王者天下》真人版OP的日本搖滾樂隊 ONE OK ROCK ，5月香港演唱會因故取消。樂迷難免覺得可惜。可以失望不能絕望，4月30日起香港會上映他們的現場演出電影「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS」，全程記錄他們在日本日產體育場的震撼實況，希望可以止一止Fans們的「搖滾癮」。
冇6呎巨漢擋視線更無臭汗祭！冷氣影院看演唱會電影
雖然沒甚麼能替代現場睇show的臨場感，但我們可以抱著正面思維、開心睇戲！想一想，平時入場睇show最怕位置不佳，前面如果站著六呎巨漢，全程只能看他背影，也不怕四圍都是臭汗味，現在走進冷氣影院看，舒舒服服享受完美運鏡。鏡頭為你精準捕捉Taka、Toru、Ryota和Tomoya四子的汗水與演奏，每個激情瞬間一覽無遺。
4DX及SCREENX版震撼上映！沉浸式感受日產體育場
香港上映的除了2D版，還設有 SCREEN-X 和 4DX 版本（場次有限、買飛要快）。日產體育場的龐大氣勢會將你完全包圍。數萬觀眾的歡呼聲從四方八面湧來。每一段結他與強勁鼓點直擊心靈，對粉絲來說，這絕對是最接近風暴中心的極致體驗。
ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS
放映格式：2D / 4DX / SCREEN-X
上映日期：4月30日起
地點：香港各大指定戲院
場次：依各大戲院場次而定（這類作品上映期多數會比較短、場次也少，想睇趁早！）