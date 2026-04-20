鬼滅《紅蓮華》主唱者、日本動漫歌姬LiSA香港演唱會一票難求，但搶唔到飛可能未必是「壞事」😂 最近LiSA在日本武道館開唱，本來氣氛超級熱烈，結果網上爆出了一件極度好笑又慘烈的「毒氣室」災情爆文。香港天氣比日本更濕更熱，萬一入場時旁邊有個自帶「生化武器」的觀眾，真的是另一種地獄體驗。



LiSA武道館演唱會爆恐怖體臭災情

最近LiSA在日本武道館開Con，本來氣氛超級熱烈，但事後有粉絲在X崩潰發文，抱怨現場有一股極度恐怖的體臭，臭到「我好想扯甩自己個鼻」、「入場想聽《鬼滅》歌曲，唔係想練臭之呼吸…」武道館本身是舊式場館，通風設備有限。一群狂熱粉絲在台下瘋狂又叫又跳，汗水焗在密閉空間不斷發酵，那股味道單係文字討論都可以傾出味道，本來入場睇Con大家都集中用眼同耳仔，想不到最後是考驗大家的鼻，變成挑戰忍耐力極限。

網紅爆料回顧！日本演唱會臭汗祭早有先例

這類慘劇其實屢見不鮮。日本知名網紅滝沢ガレソ因應LiSA事件，回帶睇日本動畫《閃躍吧！星光☆頻道》一次針對年輕小妹妹的公開活動，有帶女兒去參加的媽咪發文抱歉：「有班宅男好唔顧個人衛生，搞到個場臭氣沖天。」最後甚至要活動相關單位及聲優本人出面，發文苦勸大家「出門前記得洗澡」。對偶像有熱情絕對是好事，但真的不需要用濃烈的體味來證明愛意。

Enako以「身」作側．呼籲大家去Comiket前要沖涼

Enako苦肉計勸宅男勤沖涼預防惡臭

除了演唱會，動漫節等大型活動都是「洛杉磯孤人隊」出沒注意的重災區。去年日本大型同人活動Comiket，因遇上近40度的高溫天氣，大會預計會場將臭氣熏天，特別找Cosplay女王Enako合作，重新利用她在（C102）推出的風侶系列寫真，製作了一張名為「一齊沖涼啦」的性感出浴宣傳照，以「軟功」奉獻動漫迷「去Comiket前請洗澡」，乖乖聽話的朋友仔，更可在入場時獲得Enako的出浴Poster！

日本少女流行取消洗澡（風呂キャンセル界隈）

大家不要有偏見，以為日本只有「油頭肥宅」才不愛洗澡，其實近年日本部分年輕女性都很流行「取消洗澡（風呂キャンセル界隈）」現象，約三成受訪女性不每天洗澡。主要原因包括生活節奏快、工作疲憊、極度討厭洗澡的繁瑣過程（如卸妝、吹髮），不過這現象多數只在冬天才會出現，夏天回家不洗澡真的難以入睡呢。

演唱會防護指南：教你擺脫臭汗災難

想開開心心享受演唱會，我們自己首先要做好本份。入場前舒舒服服洗個澡，塗點止汗劑，換套乾爽的衣服，這是對台上演出者和其他觀眾的基本尊重。如果你本身很容易流汗，不妨帶包爽身濕紙巾定時抹去汗水。至於怕被別人臭暈的無辜苦主，強烈建議隨身準備幾個高防禦力的口罩，甚至在內側滴一小滴薄荷油，危險關頭絕對可以救你的鼻子一命。