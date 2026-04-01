今年香港動漫ACG盛事特別多，除了一年一度動漫節，4月4日至5日有CON-CON，5月還有一個以美國漫畫／科幻電影為主題的《香港 Comic Con 2026》(HKCC 2026) ！這個「美漫節」由Optics Ventures 及古天樂主理的天下一集團合辦，將由5月29至31日於香港灣仔會展Hall 3舉行。



大使古天樂現身！會場大晒私人玩具珍藏

大會創辦人於今日（4月1日）的新聞發佈會上宣佈，致力將此活動打造成亞洲旗艦級流行文化盛事。當日更有重量級嘉賓：HKCC 2026活動大使古天樂現身！

出名是超級玩具狂熱份子及科幻影迷的古天樂，在發佈會上表示十分期待能將國際巨星帶到香港。最令各位玩具迷興奮的是，他預告將會在會場內展出1：1的《星球大戰 武士復仇記》黑武士（Anakin Skywalker）可脫頭盔半胸像，他笑言這款收藏品太像真，平時在收藏倉內都用布蓋住；他表示，自己會借出很多私人珍藏，首度於香港 Comic Con 2026內公開給大眾欣賞！

大會創辦人於今日（4月1日）的新聞發佈會上宣佈，致力將此活動打造成亞洲旗艦級流行文化盛事。

大會創辦人於今日（4月1日）的新聞發佈會上宣佈，致力將此活動打造成亞洲旗艦級流行文化盛事。

古天樂表示會借出私人珍藏，首度於香港 Comic Con 2026內公開給大眾欣賞！

Hot Toys x 天下一｜會場發售《九龍城寨》龍捲風珍藏人偶

在發佈會上，知名品牌Hot Toys的創辦人Howard Chan更親自送上一隻為古天樂度身訂造的1:6比例《九龍城寨之圍城》龍捲風珍藏人偶，並指這款超像真的figure，將會在香港Comic Con 2026內發售，大家絕對不能錯過！

在發佈會上，知名品牌Hot Toys的創辦人Howard Chan更親自送上一隻為古天樂度身訂造的1:6比例《九龍城寨之圍城》龍捲風珍藏人偶

1:6《九龍城寨之圍城》龍捲風珍藏人偶，將會在香港Comic Con 2026內發售

1:6《九龍城寨之圍城》龍捲風珍藏人偶，將會在香港Comic Con 2026內發售

1:6《九龍城寨之圍城》龍捲風珍藏人偶，將會在香港Comic Con 2026內發售

1:6《九龍城寨之圍城》龍捲風珍藏人偶，將會在香港Comic Con 2026內發售

兩大漫畫家繪畫大會設計主視覺圖

會上更特別介紹了為大會設計主視覺圖（KV）的兩位藝術家，分別是擅長水墨風格、曾繪畫官方《星球大戰》漫畫的Man Tsang，以及將傳統文化融入嶄新動漫視感，執筆電影《尋秦記》漫畫版的馮展鵬FCP ，完美展現香港中西交匯的特色。

（左起）Man Tsang與馮展鵬FCP繪畫大會設計主視覺圖

玩具迷及影迷必睇！國際IP與電影道具還原區

對於一眾入場玩家來說，會場「有乜睇」才是重點。今次展覽內容相當豐富，涵蓋國際電影及電視IP、各大玩具參展商的新品發佈，更設有電競及遊戲專區。此外，大會更會展出由收藏家借出的電影IP真實道具，讓大家近距離欣賞神級展品。場內亦會有大量高質素的Cosplay活動，無論是寫實風還是動漫風都一應俱全，保證大家可以瘋狂打卡，完全切合不同界別愛好者的口味。

六大荷里活巨星陣容公開！見面會零距離接觸

說到Comic Con，當然少不了巨星見面會！大會一口氣公佈了六位落實參展的國際巨星陣容，絕對是香港歷來罕見的豪華名單，包括參演小島秀夫遊戲《死亡擱淺》及電影《怪獸與鄧不利多的秘密》的Mads Mikkelsen、《絕命毒師》的「炸雞佬」Giancarlo Esposito、《怪奇物語》飾演001/Vecna的Jamie Campbell Bower、《哈利波特》飾演張秋的Katie Leung，以及《星球大戰》飾演Boba Fett的Daniel Logan。

古天樂想見《回到未來》博士、分享時間旅行心得

粉絲們可以透過一對一合照、一對一簽名，或是參與台上的座談會，與荷里活大明星零距離交流！而古天樂就表示，他作為「回到過去」的項少龍，很想跟《回到未來》的博士 Christopher Lloyd見面，分享一下時間穿越的心得。

古天樂就表示，他作為回到過去的項少龍，很想跟《回到未來》的博士 Christopher Lloyd（圖右）見面，分享一下時間穿越的心得。

HKCC門票發售詳情及票價全攻略

想搶飛入場的朋友要留意了！匯豐Mastercard信用卡客戶可享有獨家優先訂票優惠，於4月8日至9日期間在HKCC官方網站優先購票，之後再在4月10日公開發售。

票價方面，單日成人票為港幣$150，小童票為$80；想玩足全場可選$380的三日通行證，或者以$680購買Premium Pass特快通道門票。至於最搶手的明星見面會及互動門票，將於4月6日陸續公佈詳情，緊記要先買入場飛才可以購買互動門票！

《香港 Comic Con 2026》(HKCC 2026)

舉辦日期：2026年5月29日至31日

舉辦地點：灣仔會展Hall 3

開放時間：有待公佈

