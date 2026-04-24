Netflix高達真人電影澳洲開拍！全新原創故事　還原「宇宙戰爭」

歷經近半世紀的發展，日本經典的《高達》（機動戰士鋼彈，Gundam）系列，正式邁入「真人電影」時代。Netflix近日正式宣佈，將與傳奇影業及萬代南夢宮影像製作共同打造《機動戰士高達》首部真人電影，目前已於2026年4月在澳洲昆士蘭正式開拍。



《高達》系列曾有一次被改編成真人電影，也就是《G-Saviour》，該片是為紀念高達品牌誕生二十周年而製作。不過，它的故事背景雖也設定在宇宙世紀，但劇情方面與動畫系列的關聯不深，因此此次的Netflix改編作才被稱為「首部」真人電影。

本次電影將採用「全新原創故事」，背景設定延續高達系列核心世界觀，地球與宇宙殖民地之間長達數十年的戰爭。（hk.gundam-official.com）

首部真人版高達 從「宇宙戰爭」重新出發

本次電影將採用「全新原創故事」，背景設定延續高達系列核心世界觀，地球與宇宙殖民地之間長達數十年的戰爭。故事主軸將聚焦於分屬敵對陣營的機體駕駛員、在戰火中逐漸動搖的信念與忠誠、牽動人類命運的星際級衝突。

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荷里活規格製作，《沙丘》、《哥斯拉》團隊再出手

負責製作的傳奇影業，近年作品包括：

《沙丘瀚戰：第二章（Dune: Part Two）》、

《哥斯拉x金剛：新帝國（Godzilla x Kong: The New Empire）》

《Minecraft：我的世界大電影（A Minecraft Movie）》



對於一部需要建構大型世界觀與視覺特效的作品來說，傳奇影業無疑是最好的選擇。

導演與演員陣容曝光 荷里活新生代領銜

本片由《Sweet Tooth：鹿角男孩（Sweet Tooth）》主創Jim Mickle執導，並由兩位近年話題演員Sydney Sweeney以及Noah Centineo擔任主演。

此外，卡司陣容還包括日本演員忽那汐里，以及Jason Isaacs、Michael Mando等多國演員。

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