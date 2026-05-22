WhatsApp測試閱後即焚功能　可自訂3種限時　不怕秘密訊息曝光

WhatsApp 本身已支援「限時訊息」，用戶可以設定訊息在指定時間後自動消失。不過，現有做法一般是由訊息送出一刻開始計時，即使對方未讀，時間也會照樣倒數。最新消息指，WhatsApp 正測試一項更接近「閱後即焚」的新設定，訊息會在收件人讀取後才開始倒數，並可選擇 5 分鐘、1 小時或 12 小時後自動消失。對重視私隱的用戶來說，這項功能會比現有消失訊息更實用。



WhatsApp 測試讀取後才倒數刪除

根據 WaBetaInfo 在最新 WhatsApp TestFlight 測試版中發現的內容，WhatsApp 正加入一個新的消失訊息選項，名為「After reading」，意思是訊息會在對方讀取後才開始倒數。

這與現時一般限時訊息有明顯分別。以往限時訊息多數是在送出後開始計時，例如 24 小時、7 日或 90 日後消失。但如果對方一直未開啟對話，訊息仍然會按送出時間倒數。新功能則更像真正的「閱後即焚」，重點是對方看過之後，系統才開始計算訊息保留時間。

對於一些只想讓對方短時間查看的內容，例如臨時資料、私人提醒、敏感對話或不想長期留在聊天紀錄中的訊息，這個設計會更符合實際需要。

可選 5 分鐘、1 小時及 12 小時

目前測試版顯示，在選擇「After reading」設定後，用戶可選擇 3 種倒數時間，包括 5 分鐘、1 小時及 12 小時。5 分鐘適合非常短暫的內容，例如只需對方即時查看一次的資料；1 小時則較適合需要給對方一點時間處理的訊息；12 小時則可用於希望保留半日左右，但又不想一直留在聊天紀錄中的內容。

未讀情況的處理： 如果對方收到訊息後一直沒有點開來讀，該訊息並不會無限期保留。根據目前測試版的設計，如果收件人在 24 小時內都未讀取，系統預設依然會在 24 小時後自動將其刪除。加入這點可以讓讀者更全面了解新功能的運作。

部分 iOS 及 Android 測試用戶已可使用

消息指，這項新功能目前已向部分 iOS 及 Android 測試版用戶開放。WaBetaInfo 亦認為，部分使用 App Store 公開版本 WhatsApp 的用戶，可能已經可以看到相關選項。

不過，WhatsApp 新功能通常會分階段推出，即使同樣使用測試版，也未必人人同一時間收到。如果暫時未見到相關設定，並不代表手機或帳戶不支援，只是功能仍在逐步測試或推送之中。至於正式推出時間，WhatsApp 暫時未有公布。用戶可留意之後 App 更新及官方說明。

仍要留意截圖和轉發風險

雖然閱後即焚功能聽起來更安全，但用戶仍不應以為訊息一定不會外洩。只要對方在訊息消失前截圖、用另一部手機拍攝畫面、複製內容，或者把資訊轉述給其他人，仍然有機會留下紀錄。

因此，這類功能只能降低訊息長期留存的風險，不能完全防止內容被保存或外傳。真正敏感的資料，例如身份證明文件、銀行資料、一次性驗證碼、住址或密碼，仍不建議隨便透過聊天 App 傳送。