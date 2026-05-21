平治AMG GT純電版登場！三摩打輸出千匹馬力　10分鐘快充告別焦慮

全新梅賽德斯平治-AMG GT（Mercedes Benz-AMG GT）高性能四門跑車5月20日首秀，該車基於AMG GTXX概念車打造，首發搭載3台軸向磁通電機。



新車長寬高為5094/1959/1411mm，軸距3040mm，融入了諸多最新家族設計元素，其中6顆渦輪造型圓形尾燈點亮後極具辨識度。值得一提的是，新車還搭載了主動式空氣動力套件，並搭載可調尾翼，提供Response、Agility、Traction三種動力模式，且配備後輪轉向，並提供7種AMG動態模式。

全新梅賽德斯平治-AMG GT高性能四門跑車5月20日首秀，該車基於AMG GTXX概念車打造，首發搭載3台軸向磁通電機。（mercedes-benz）

平治-AMG GT高性能四門跑車詳細介紹：

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內飾用最新設計語言，配備10.2英寸儀表屏、14英寸中控屏以及14英寸副駕娛樂顯示屏，並搭載豆包AI大模型，提供3種AMG專屬應用。此外，新車還搭載3顆AMG RACE ENGINEER駕控大師旋鈕，可調節車輛響應、牽引力以及過彎的表現，強化駕控能力。

智能駕駛輔助系統方面，新車搭載專為中國用戶打造的城區及高速領航輔助駕駛，擁有車位到車位的全場景輔助駕駛體驗，還將引入世界模型，帶來更加擬人的輔助駕駛表現。

動力是這款車最大的亮點，它是Benz首款搭載軸向磁通電機的量產純電車型，三電機最高可輸出1169馬力，綜合扭矩2000牛·米，百公里加速僅需2.1秒，極速300公里/小時，匹配106度大電池，支持600kW超快充，十分鐘可補能460公里。

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