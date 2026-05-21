Grade10 Fest Summer 2026 全香港最大型卡展將於 6 月 19 日至 6 月 21 日強勢回歸 ！這個雲集香港收藏卡迷的聚會，新選址為灣仔合和酒店，交通非常方便 。場內設有全港最大的卡牌交易專區，除了最具人氣的Pokemon卡，還有其他不同類型的收集卡／對戰卡，讓你慢慢尋寶，直接跟各路高手交流心得。新一屆更找來藝術家門小雷合作，設計了一幅超大型的香港主題畫作牆，以及一套由她繪畫的「Grade10 × 門小雷精美卡包」；3日通行證VIP貴賓，除可得到3包，更可以抽選稀有款1張！



Grade10 Fest Summer 2026 大型卡展6月回歸．01空間搶飛送限定卡（官方圖片）

即上01空間搶購 Grade10 Fest Summer 2026 門票｜送超限定門小雷卡包

撞正寵物小精靈30週年｜今屆Grade10 有何特點？

場內設有全港最大的收集卡／對戰卡交易專區，不僅能讓大家慢慢尋寶，更能與來自各地的頂尖參展商及收藏家連繫、交易，直接跟各路高手交流心得，一同分享對收藏的熱情。

今年最吸引的絕對是慶祝 Pokémon 30 週年而設的特別展覽！大會安排了「穿越時光之旅」，展出橫跨三個黃金年代的珍貴歷史藏品，帶領大家穿越童年經典場景。平時只能在網上看到的夢幻神卡，今次終於可以在這個充滿活力的沉浸式空間中親眼看實物，與所有從小熱愛集換式卡牌與寵物小精靈的玩家一同重溫珍貴回憶。

Grade10 Fest Summer 2026 大型卡展6月回歸．01空間搶飛送限定卡（官方圖片）

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門小雷聯乘藝術裝置打卡位｜搶限定卡包必買3日VIP Pass

除了看卡和換卡，大會找來本地知名畫家門小雷聯乘合作，呈現一幅超大型的香港主題畫作牆。為了帶給卡迷終極的收藏家體驗，今屆更特別加推多項獨家體驗活動，包括邀請特別嘉賓現身、準備精彩的舞台節目，以及專為打卡而設的互動裝置，包羅萬有，絕對打卡一流！

入場福利方面，購買特定門票入場還會送「Grade10 × 門小雷精美卡包」（每包含5張卡）；3日VIP Pass持票人除可得到3包「Grade10 × 門小雷精美卡包」，更可抽1張稀有款。

門小雷facebook page截圖

馬上到「01空間」搶飛，完成購買手續後即可收到電子票，進場時向工作人員展示QR Code並掃描，快一步入場交流尋寶！

門票種類：

VIP三天通行證：HK$588元（連3包「Grade10 × 門小雷精美卡包」及抽1張稀有款／數量有限、售完即止）

成人單日票：HK$80元（連 1 包「Grade10 × 門小雷精美卡包」／不含稀有款）

單日小童票：HK$40元 （4-11歲適用、不含「Grade10 × 門小雷精美卡包」，4歲以下可由持票監護人陪同下免費進場）

關於「Grade10 × 門小雷精美卡包」詳情：卡包於入場時派發，出席活動時，場地工人員掃描電子門票二維碼後派發；如持票人購票後但沒有出席，卡包不設補領。數量有限，售完即止

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活動資訊

活動名稱：Grade10 FEST Summer 2026

舉行日期：2026年6月19至21日（星期五至日）

開放時間：星期五 下午2:00 – 晚上8:00

星期六及日 中午12:00 – 晚上8:00

地點：香港灣仔合和中心酒店16樓大宴會廳

購票平台：01空間