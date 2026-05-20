Apple升級旁白、放大鏡、語音控制等功能　AI輔助失明或弱視用家

Apple 預告今年稍後將推出一系列全新輔助使用功能，當中不少會結合 Apple Intelligence，令「旁白」、「放大鏡」、「語音控制」及「輔助使用閱讀器」等日常功能變得更智能。新功能重點包括更詳細的圖像描述、以自然語言控制 iPhone 和 iPad、為沒有字幕的影片自動生成字幕，以及讓 Apple Vision Pro 用戶以眼球追蹤控制相容電動輪椅。對失明、弱視、聽障或身體活動能力受限的用戶來說，這些更新不只是功能升級，而是有機會直接改善日常使用科技產品的方式。



「旁白」可提供更詳細圖像描述

對失明或弱視用戶來說，「旁白」一直是 Apple 裝置中非常重要的功能。它可以讀出螢幕上的內容，協助用戶操作 iPhone、iPad 或 Mac。今次在 Apple Intelligence 支援下，「旁白」將加入 Image Explorer 功能，能夠橫跨系統提供更詳細的圖像描述。

這代表用戶不只是知道畫面上有一張相片，而是有機會聽到更具體的內容描述。例如相片中有甚麼人物、文件上大概是甚麼資料，甚至掃描帳單、個人記錄或其他視覺內容時，系統都能作出更清楚說明。

對弱視或失明用戶來說，這種功能的意義相當大。因為日常生活中很多資訊都是以圖像形式出現，例如帳單、表格、相片、海報、文件掃描圖等。如果 AI 能將畫面內容轉化成語音描述，便可大幅降低閱讀和理解障礙。

「即時識別」可用自然語言追問畫面內容

Apple 亦會升級「即時識別」功能。使用「旁白」的用戶，只要按下 iPhone 的「動作」按鈕，便可因應相機取景器中的內容提問，並取得較詳細回覆。

舉例來說，用戶把 iPhone 對準一張帳單後，可以直接問「張單幾錢？」或「幾時到期？」系統便可根據畫面內容回應。用戶亦可用自己的說話方式追問更多視覺資訊，不需要使用非常固定或機械式的指令。

「放大鏡」app 加入 AI 視覺理解

「放大鏡」app 亦會得到 Apple Intelligence 支援，為弱視用戶提供高對比度介面，以及類似的輔助探索和視覺描述功能。用戶可以透過相機查看周圍環境，再讓系統協助理解畫面內容。

這項功能同樣可以配合「動作」按鈕使用，讓用戶快速發問並得到答案。Apple 亦會加入語音指令控制，例如用戶可說「放大」或「打開電筒」，直接操作「放大鏡」app。對弱視用戶來說，這比傳統放大功能更進一步。以往放大鏡主要是將畫面放大，但今次 AI 可以協助解讀畫面，令用戶不只是「看得大一點」，而是更容易知道眼前內容代表甚麼。

「語音控制」支援自然語言操作

另一項重要更新，是「語音控制」將變得更自然。過去以語音控制 iPhone 或 iPad，很多時需要記住指定按鈕名稱、標籤或編號。對部分用戶來說，這仍然有一定門檻。

在 Apple Intelligence 支援下，「語音控制」將可理解更自然的說法。用戶可以用日常語言描述想按的按鈕或畫面上的項目，而不必準確講出系統標籤。Apple 將這種方式稱為「Say What You See」，即用戶只要講出自己看見的內容，便可操作 app。

例如在地圖或檔案 app 中，用戶可以說「撳出最佳餐廳指南」或「撳個紫色文件夾」，系統便會嘗試理解並執行操作。若某些介面元素未有正確標示輔助使用資訊，這項功能亦有助用戶繞過操作障礙。

對身體活動能力受限、難以觸控螢幕或使用傳統輸入方式的用戶來說，這項升級會令 iPhone 和 iPad 更易控制。

「輔助使用閱讀器」可處理更複雜文件

Apple 亦會升級「輔助使用閱讀器」。這項功能本身是為閱讀障礙、弱視或其他有閱讀需要的用戶而設，讓內容以更容易閱讀的方式呈現。

在 Apple Intelligence 支援下，「輔助使用閱讀器」可處理更複雜的內容來源，例如科學文章、多欄文字、圖片和表格混合的文件。系統可以將原本細小、複雜或分欄的內容，重新整理成更清晰、易讀的版面。

新功能亦加入隨選摘要，用戶在深入閱讀前，可先快速掌握文章大意。對需要處理大量資訊、但閱讀速度較慢或較容易疲勞的用戶來說，摘要功能有助減輕負擔。此外，Apple 亦會加入內置翻譯功能，讓用戶用自己的母語閱讀內容，同時保留原有格式、字體與顏色。這對閱讀外語文件、學習材料或工作內容都會更方便。

沒有字幕的影片也可自動生成字幕

字幕對失聰或聽障用戶非常重要，但很多個人影片、親友分享的短片，甚至部分網上影片，並未提供字幕或隱藏式字幕。Apple 今次預告的全新生成字幕功能，正是為了解決這個問題。

當影片沒有提供字幕時，系統可自動將語音內容轉寫成字幕，並顯示在畫面上。這項功能適用於 iPhone 錄製影片、親友分享影片，以及網上串流內容。Apple 表示，這項功能會透過內置語音識別技術，以保密方式生成字幕，並可在 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 和 Apple Vision Pro 上使用。用戶亦可以在影片播放選單或設定中，調整字幕外觀。

Apple Vision Pro 可用眼球控制相容輪椅

今次另一項突破性功能，是 Apple Vision Pro 將支援電動輪椅控制。部分電動輪椅用戶無法使用傳統操縱桿，因此需要其他控制方式。Apple Vision Pro 的精準眼球追蹤系統，將可為相容替代控制系統提供輸入。

Apple 指出，Vision Pro 可在不同光線環境下運作，而且毋須頻繁重新校正眼球追蹤。這項功能將率先在美國支援 Tolt 與 LUCI 替代控制系統，並支援藍牙和有線連接配件。Apple 亦會繼續與開發人員合作，擴展支援更多輪椅控制系統。

對電動輪椅用戶而言，能夠自行控制移動方向，是生活自主的重要一環。今次功能若能穩定運作，Apple Vision Pro 的眼球追蹤就不只是空間運算操作方式，而是可直接改善行動能力受限人士的生活質素。

Hikawa MagSafe 配件全球推出

除了軟件功能，Apple 亦宣布 Hikawa Grip & Stand for iPhone 經 Apple Store 網上商店全球推出，並提供三種新色。這款 MagSafe 配件由洛杉磯設計師 Bailey Hikawa 開發，設計時以無障礙輔助使用為核心，並與多位受握力、力量或活動能力影響的身心障礙人士合作研發。

Hikawa Grip & Stand 是一款可調節握把與支架配件，讓用戶可以用更適合自己的方式握持 iPhone。對部分手部力量不足、握持困難或長時間拿手機容易疲勞的用戶來說，這類配件可令 iPhone 使用更穩定、更舒服。

這亦反映 Apple 的輔助使用策略不只停留在系統功能，也延伸到實體配件和日常握持體驗。

其他輔助功能同步更新

Apple 亦預告多項其他輔助功能更新。visionOS 將加入「車輛移動提示」，協助在行駛車輛中使用 Apple Vision Pro 的乘客減輕暈車情況。Vision Pro 亦將支援以臉部動作進行點按和系統操作，並在使用「停留控制」時，提供以眼睛選取元素的新方式。

iOS 和 iPadOS 的「觸控調節」會提供更多個人化設定。Made for iPhone 助聽器將可更穩定地在不同 Apple 裝置之間配對和切換，並在 iOS、iPadOS、macOS 和 visionOS 上帶來更佳設定體驗。

Apple TV 方面，「放大文字」功能將登陸 tvOS，讓弱視觀眾可放大螢幕文字，閱讀選單和內容資訊時更方便。Apple 亦會加入「名稱識別」功能，當有人叫出失聰或聽障用戶的名字時，系統可發出通知，並支援全球超過 50 種語言。

此外，Apple 亦推出全新 API，讓手語翻譯 app 開發者可在 FaceTime 視像通話期間，讓真人手語翻譯員中途加入。對難以使用傳統遊戲控制器的用戶，iOS、iPadOS 和 macOS 將可支援 Sony Access 控制器，用戶可自訂搖桿、按鈕和外部開關配置，甚至結合兩組控制器，建立更個人化的遊戲體驗。