《Pokémon》卡牌近年熱度持續高企，不少熱門卡包、限定商品及高評級卡在二手市場炒價驚人，甚至引發搶購和盜竊等爭議。不過，The Pokémon Company 最新公布的數據卻顯示，2025 年~2026 年全球共生產約 100 億張 Pokémon 卡，較上一年度的 102 億張減少，甚至有逐年減少的情況。在需求愈來愈大之下，印刷量反而回落，自然令市場更關注未來卡價走勢和供應情況。



全球一年印 100 億張卡 比高峰少 17 億張

根據 The Pokémon Company 最新數據2025 年~2026 年期間，全球共生產約 100 億張 Pokémon 卡。這個數字聽起來已經非常誇張，但相比上年同期間的 102 億張，減少了2億張，再對比2023 年～2024 年的 119 年，甚至少了約 19 億張。

印刷量回落或令炒風更敏感

最值得留意的是，在市場需求仍然強勁的情況下，年度印刷量卻由 119 億張回落至 100 億張。雖然這未必代表官方刻意減產，也可能與產品周期、地區分配或市場策略有關，但對炒賣市場來說，任何「供應減少」消息都可能被放大解讀。

如果熱門系列本身已經供應緊張，而市場又聽到整體印刷量下降，就可能進一步刺激囤貨情緒。玩家擔心之後更難買，炒家則可能借機推高二手價，令真正想開包或打牌組的人更難以正常價格入手。

全新稀有度「FUR」卡牌包括「夢幻ex」與「超夢ex」

傳官方活動禁售 PSA 卡 或針對炒賣氣氛

除了印刷量，近期網上亦有討論指 Pokémon 相關官方活動疑似禁止攤位售賣 PSA 評級卡，背後可能與近年評級卡炒賣氣氛有關。PSA 等評級機構會為卡牌評分和封裝，高分卡往往能在二手市場賣出更高價。這本來是收藏市場的一部分，但當官方活動現場出現大量高價評級卡買賣時，活動氣氛便可能由玩家交流變成投資交易。

玩家購買二手卡牌要小心（X@arrakis_ai）

玩家最受影響：想原價買卡愈來愈難

近年 Pokémon 卡市場最大問題，是真正想收藏、開包或打牌的玩家，往往要面對炒價、缺貨和抽選購買。熱門系列一推出，部分貨品很快被掃清，之後便在二手平台以高價轉售。

印刷量下降的消息，可能令玩家更擔心未來供應不足。尤其一些高人氣系列或特別商品，如果官方沒有足夠貨量，零售市場很容易再次出現搶購潮。對一般玩家來說，最理想當然是官方能保持穩定供應，讓大家用正常價格買到卡包，而不是每次新品都要抽籤、排隊或捱炒價。否則卡牌遊戲本身的樂趣，可能會被炒賣氣氛蓋過。

一利用紫外光燈一照，就可以看到前後方的水印

收藏價值與遊戲本質之間的矛盾

Pokémon TCG 的魅力，本來在於收藏、交換和對戰。稀有卡有價值並不是壞事，因為收藏市場本身就是卡牌文化一部分。但當價格升得太誇張，市場焦點就容易由「喜歡角色和牌組」變成「哪張卡會升值」。

這會帶來兩個問題。第一，新玩家入坑成本提高，想買基本卡包都可能要付炒價。第二，商店和活動可能被高價交易主導，令家庭客和年輕玩家感到距離感。