PSA鑑定卡真假辨識攻略2026！TCG收藏家必讀｜Pokemon、One Piece

TCG 新手收藏家必讀！PSA鑑定卡真偽辨識攻略2026｜Pokemon、One Piece｜隨著寶可夢Pokémon、One Piece、Gundam及各類球星卡市場持續升溫，PSA鑑定卡（Graded Cards）的成交價屢創新高。然而，因為高昂的利潤也吸引了不法份子，市面上有著不少幾可亂真的「高仿」假卡及假殼。無論是新手或老手收藏家，單靠肉眼看圖已不足夠。今次記者根據reddit不少網上專家2026年最新的鑑別技巧，教大家如何拆解假卡陷阱。



PSA假卡亦充斥市場，在買賣時需要特別小心。

為什麼PSA鑑定卡的真偽如此難分？

早年的假卡主要集中在卡片本身的印刷，但來到2025年，造假技術已延伸至「鑑定殼」本身。現在的高仿假殼不僅模仿了PSA的防偽標籤，甚至連超聲波封口的痕跡都能模擬。最常見的手段包括「假殼假卡」、「真殼假卡」以及「被破解重封的真殼」。因此，學會從多個方法進行交叉驗證是保障資產的唯一途徑。

基本上要辨認PSA真假卡時，最後準備放大鏡及紫外光燈

Q1：檢查鑑定殼外觀時，有什麼明顯的物理特徵可供辨識？

A：首要檢查殼內四角的角度及右下角的防偽標記。

鑑定殼本身的模具細節是造假者最難完美複製的部分。真品與贗品在物理結構上有兩大顯著差異：

內框四角角度：請觀察固定卡片的內框四個角落。真品的內角均呈現完美的90度直角；而假殼的內角則往往呈現圓滑狀，缺乏銳利感。

右下角浮雕Logo：真品鑑定殼右下角的「PSA」標誌是凸起的，觸摸時會有明顯的立體感；相反，許多假殼此處雖然有Logo，但觸感平滑甚至完全平坦。

真卡：右下角的PSA浮雕感更清晰，而卡內成90度直「尖」角

假卡：右下角的PSA較為不清晰，而卡內的角落並非完全「尖直角」有點圓角

Q2：如何透過觀察標籤上的字體細節來判斷真偽？

A：重點檢視「GEM MINT」的「G」字及年份數字的寫法。

字體印刷是2025年辨識假卡最關鍵的細節之一，因為高仿標籤往往在細微筆畫上露出馬腳：

「G」字的寫法：在評級分數「GEM MINT」一欄中，真品的「G」字底部是沒有「尾巴」的；若發現「G」字右下角有一小段向下延伸的筆畫，極大機會是假標籤。

數字「2」的形狀：檢視標籤上方的年份（如2018, 2021等），真品字體中的數字「2」，其斜邊與底線的夾角較為銳利平直；假貨的「2」字該部位則常呈現圓弧狀。

真卡：留意「2」及「G」

假卡：「2」及「G」

Q3：鑑定殼邊緣出現「白化」或霧狀痕跡代表什麼？

A：大面積的霧化痕跡是卡殼曾被撬開或重封的極大警號。

在二手市場中，存在一種名為「重封卡」的欺詐手段，即將低價卡放入高分真殼中。

正常現象：鑑定殼在封裝過程中，偶爾會出現細小的白點，這屬於正常工藝公差。

危險信號：若發現殼身邊緣，特別是封口處出現大面積的連續「白化」或不透明的霧狀斑塊，這通常是塑料受壓裂開或被膠水重新黏合的痕跡，顯示內部的卡片可能已被掉包。

一定要準備好紫外線（UV）燈來check卡

Q4：紫外線（UV）防偽水印是每一張PSA卡都有的嗎？

A：並非全部，需視乎鑑定序號的時期而定。

PSA在不同時期引入了不同的防偽技術，了解其時間線有助於避免誤判：

背面標籤：PSA約於2012年起在標籤背面加入UV防偽水印。

正面標籤：正面標籤的UV水印引入時間較晚，大約從證書序號「43xxxxxx」開頭的批次才開始出現。因此，若手上的卡片序號較舊卻擁有正面UV水印，或者序號很新卻缺乏此特徵，均需提高警覺。

一利用紫外光燈一照，就可以看到前後方的水印

一利用紫外光燈一照，就可以看到前後方的水印

假卡完全沒有水印

Q5：除了核對編號，還有什麼進階的核實方法？

A：必須核對條碼Barcode及卡片本身的印刷紋理。

許多高仿假卡會直接複製真卡的證書編號，因此單純在官網查到編號並不代表安全。

條碼比對：根據案例顯示，部分假卡的標籤雖然印有真實的證書編號，但下方的條碼卻無法對應，或者條碼樣式與真品不符。

卡況與工藝：即使殼是真的，內裡的卡片也可能是假的。仔細觀察卡片表面的紋理、字體清晰度及標記位置。例如曾有案例顯示，假卡的1st Edition標誌出現暈染，或全息圖案的顏色與真品有異。

卡後方的PSA Logo都可以看到左右反光

假PSA卡一看便可以看到左右沒有反光閃

Q6：什麼是「殼內卡片移位」？這是否正常？

A：真品會有輕微晃動，但不會過度鬆散。

PSA的設計中，卡片是由內部的四條「導軌」固定的。

正常情況：卡片在殼內有極微小的移動空間是正常的，這是為了避免卡片受壓受損。

異常情況：如果卡片在殼內可以大幅度上下左右滑動，或者內部的導軌邊角看起來圓潤模糊（真品通常是直角銳利），則極有可能是假殼。

另外，不要以為掃描QR Code或在PSA官網查得到編號就是真品。因為造假者完全可以複製一張真卡的編號和條碼，印在假卡的標籤上。

核對圖片：使用PSA App掃描後，務必將官網資料庫中的高清掃描圖與你手上的實物進行「找不同」。仔細比對卡片上的特徵，例如卡片歪斜的角度、白邊的寬度、甚至卡片本身獨有的細微瑕疵（如某個位置的小黑點）。若實物與官網圖片有任何細微出入，即便是同一編號，也極大可能是「套牌」假貨。

結語：切勿貪小便宜，選擇信譽賣家

隨著AI與印刷技術的進步，分辨PSA真偽將會是一場持續的博弈。除了上述的物理檢測，購買高價卡時，務必選擇有實體店面或長期經營的信譽賣家，避免在二手平台與不明來歷的私人帳號進行無保障的交易。記住，如果一張卡的價格遠低於市價，那麼它是假貨的機率通常高達99%。