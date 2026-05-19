買投資課程送手機？內置惡意程式建詐騙圈套　女事主險失¥146萬

近日，央視新聞曝光江蘇常州一起新型跨境電商投資詐騙案件，騙子以「買課送手機」為誘餌，在手機內預裝非法App實施精準圍獵，所幸被反詐民警及時發現，成功保住市民項女士146萬元（人民幣，下同）資金安全。



江蘇常州市民項女士在網上結識自稱「跨境電商投資導師」的網友，花費6000元購買所謂海外投資課程。對方為博取信任，免費寄送一部標註「專用投資」的手機，並通過企業微信群授課，誘導其參與投資項目。

近日，央視新聞曝光江蘇常州一起新型跨境電商投資詐騙案件。（CCTV中央電視台）

常州反詐中心監測到異常後上門勸阻，項女士起初抵觸不信。

民警耐心溝通後，在這部「專用手機」中查出5個非法應用，包括VPN工具、小眾聊天軟件、文件傳輸工具及仿冒TikTok投資平台，可實現共享屏幕、竊取訊息、虛擬交易、規避監管，形成完全封閉的詐騙環境。

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騙子送手機的真實目的，一是用小利建立信任、放鬆警惕；二是繞開反詐軟件監測，打造可控的「訊息繭房」，方便深度洗腦與遠程操控，最終騙取大額資金。

經民警揭露騙局，項女士徹底醒悟，退出涉詐群聊、刪除非法軟件，146萬元員工工資款得以保全。

警方提醒：

凡是要求使用陌生人提供的專用手機、專用App進行投資的，一律是詐騙，遇到高回報+神秘設備，務必第一時間報警核實。

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