蘋果WWDC 2026全球開發者大會將於香港時間2026年6月9日凌晨舉行；居時疑將發表iOS 27及macOS 27系統。每次系統升級，舊機去留總成為焦點。網上流出iOS 27升級名單，傳聞iPhone 11系列等4款舊機即將出局。想知手上的裝置還能不能撐下去？馬上為大家整理最新情報。



WWDC 2026有什麼焦點？iOS 27主打引入AI功能

大家都在等今年的WWDC大會，綜合目前外媒消息，這次重點絕對是進一步擴充的Apple Intelligence功能。要在手機上流暢運行這些強大的AI應用，對處理器晶片的性能要求自然大大提高。這直接導致蘋果必須拉高系統升級的硬體門檻，舊款手機跑不動新功能，自然就會跌出支援名單。

iOS 27升級名單流出！iPhone 11真的要退役？

這次爆料來自微博知名科技帳號，名單顯示iOS 27將停止支援iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max以及第2代iPhone SE。想順利升級iOS 27，你最少要擁有一部iPhone 12，而SE系列則需要第3代才能過關。平板電腦方面也不樂觀，第8代iPad、iPad Air 3及第5代iPad mini也傳出會面臨淘汰。手持這些舊機的朋友，可能要開始考慮換機了。蘋果雖會繼續為舊版iOS 26提供安全性更新，但重點新功能就沒份體驗了。

名單顯示iOS 27將停止支援iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max以及第2代iPhone SE。

名單顯示iOS 27將停止支援iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max以及第2代iPhone SE。

【傳聞iOS 27及macOS 27淘汰名單整合】

手機： iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE 2

平板： iPad 8、iPad Air 3、iPad mini 5

電腦： 2019 16吋 MacBook Pro、2020 13吋 MacBook Pro、2020 iMac、2019 Mac Pro

Mac機用戶注意！macOS 27預計全面淘汰Intel舊機

除了iPhone，MacBook用戶也要留意。蘋果早前已經明言macOS 27會停止支援Intel處理器的電腦。外媒推測2019年款16吋MacBook Pro、2020年款13吋MacBook Pro（4個連接埠版本）、2020年款iMac以及2019年款Mac Pro，這幾部Intel舊機預計都無法升級至最新系統，未來徹底是自家M系列晶片的天下。