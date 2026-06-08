WWDC 2026發表iOS 27系統｜iPhone 11等四款舊手機恐淘汰無緣更新
蘋果WWDC 2026全球開發者大會將於香港時間2026年6月9日凌晨舉行；居時疑將發表iOS 27及macOS 27系統。每次系統升級，舊機去留總成為焦點。網上流出iOS 27升級名單，傳聞iPhone 11系列等4款舊機即將出局。想知手上的裝置還能不能撐下去？馬上為大家整理最新情報。
WWDC 2026有什麼焦點？iOS 27主打引入AI功能
大家都在等今年的WWDC大會，綜合目前外媒消息，這次重點絕對是進一步擴充的Apple Intelligence功能。要在手機上流暢運行這些強大的AI應用，對處理器晶片的性能要求自然大大提高。這直接導致蘋果必須拉高系統升級的硬體門檻，舊款手機跑不動新功能，自然就會跌出支援名單。
iOS 27升級名單流出！iPhone 11真的要退役？
這次爆料來自微博知名科技帳號，名單顯示iOS 27將停止支援iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max以及第2代iPhone SE。想順利升級iOS 27，你最少要擁有一部iPhone 12，而SE系列則需要第3代才能過關。平板電腦方面也不樂觀，第8代iPad、iPad Air 3及第5代iPad mini也傳出會面臨淘汰。手持這些舊機的朋友，可能要開始考慮換機了。蘋果雖會繼續為舊版iOS 26提供安全性更新，但重點新功能就沒份體驗了。
【傳聞iOS 27及macOS 27淘汰名單整合】
手機： iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE 2
平板： iPad 8、iPad Air 3、iPad mini 5
電腦： 2019 16吋 MacBook Pro、2020 13吋 MacBook Pro、2020 iMac、2019 Mac Pro
Mac機用戶注意！macOS 27預計全面淘汰Intel舊機
除了iPhone，MacBook用戶也要留意。蘋果早前已經明言macOS 27會停止支援Intel處理器的電腦。外媒推測2019年款16吋MacBook Pro、2020年款13吋MacBook Pro（4個連接埠版本）、2020年款iMac以及2019年款Mac Pro，這幾部Intel舊機預計都無法升級至最新系統，未來徹底是自家M系列晶片的天下。