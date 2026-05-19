庫克時代最後一舞｜WWDC 只是前菜？蘋果秋季15+新品強勢襲來！

在庫克時代的最後一舞｜蘋果（Apple）正準備以前所未有的姿態震撼科技圈。 早前官方正式公布了 WWDC 2026（全球開發者大會） 的日程（香港時間 6 月 9 日凌晨 1:00），打著「Coming Bright Up」的標語，外界焦點全落在與 Google Gemini 深度結合的「Siri 2.0」以及程式碼全面瘦身 iOS 27。不過，這場 6 月的軟體盛宴，實質上只是蘋果今年驚天大計的「前菜」與鋪墊。



根據最新爆料，蘋果正密謀在今年秋季發布會祭出歷來規模最大、品類最狂的「硬體產品海嘯」，預計登場的新品數量將一舉突破 15 款！ 這不只是單純的晶片常規升級，而是一場從摺疊螢幕、視覺 AI 到智慧家居的全面「生態圈重組」。



WWDC 2026（Apple）

以下為大家全面盤點今年秋季發布會的 15+ 款傳聞新品：

焦點一：iPhone 18 系列大洗牌！首款摺疊機「iPhone Ultra」壓軸登場！

過去大家熟悉的「雙標準版 + 雙 Pro 版」模式將在今年秋季被徹底打破。消息指，基本款 iPhone 18 將延後至明年初春季才亮相，今年秋季舞台將完全留給極致旗艦：

iPhone Ultra（蘋果首款摺疊機）： 傳聞已久的「書本式內折」摺疊 iPhone 終於要在秋季現身！展開後擁有接近 7.8 吋的超大無摺痕螢幕。據供應鏈流出消息，其內部採用高度模組化設計以提升維修極限，外觀主打頂級質感，首波可能僅提供銀白與偏向藏藍風格的「靛藍色」兩款配色。

iPhone 18 Pro / 18 Pro Max： 雖然外型變動不大，但據流出的保護殼照片顯示，鏡頭模組因換上更大的 1/1.12 吋感光元件及首度加入「可變光圈」技術而變得更厚。同時，頂部的動態島（Dynamic Island）面積將進一步縮小。

iPhone 18標準系列和pro系列同樣值得期待（9to5mac）

iPhone Air 2： 主打極致輕薄的第二代產品，將直接換上最強大的 A20 Pro 晶片。

第一代 iPhone Air 收穫了不錯的口碑（Apple）

焦點二：耳機居然內建「紅外線相機」？

配合 WWDC 登場的 Apple Intelligence 視覺 AI 功能，秋季的穿戴裝置將迎來物理級的「開眼」升級：

AirPods Ultra： 這是全新的超高階耳機線。除了承襲 AirPods Pro 3 的頂級音質，最震撼的是首度內建「紅外線相機」，配合全新 H3 晶片，能像雷達般感應周圍環境，成為用家隨身的「視覺 AI」接收器。

網傳 AirPods Ultra 概念圖（X@Saurav）

Apple Watch Series 12 & Ultra 4： 常規換代，主要焦點放在引入更精準、更具突破性的全新健康感測器。

Apple Glasses（AR 智慧眼鏡）驚喜亮相？ 據彭博名記者 Mark Gurman 透露，蘋果正考慮在秋季率先發表類似 Meta Ray-Ban 的 AI 智慧眼鏡（無顯示螢幕，主打相機與語音 AI），雖然預計 2027 年才出貨，但有望效仿當初 Apple Watch 做法，提前在今年亮相。

Apple Glasses（AR 智慧眼鏡）驚喜亮相？（YouTube）

焦點三：M5 Mac 大軍與 OLED 熒幕

繼 MacBook Air 率先換芯後，桌上型 Mac 將在秋季迎來 M5 世代的大洗牌，連帶 iPad 也有動作：

M5 Mac mini & iMac： 常規效能升級，iMac 將推出一系列秋季限定新配色。

M5 Mac Studio： 針對專業工作者，除了 M5 Max 晶片，更會首度搭載怪獸級性能的 M5 Ultra 晶片。

MacBook Ultra： 定位高於 MacBook Pro 的全新「超旗艦筆電」，傳聞將首度搭載 OLED 觸控螢幕 與全新輕薄鉸鏈設計。

MacBook Ultra（9to5mac）

OLED iPad mini： 果粉苦等多年的小平板終於要換上 OLED 螢幕，全面告別「果凍效應」。

iPad 13（基本款）： 直接升級 A18 晶片，目的非常明確——讓最平價的入門級 iPad 也能完美跑得動 Apple Intelligence。

焦點四：智慧家居「超狂反擊」！蘋果首推自營攝影機

蘋果今年將大舉進軍客廳與家居防護市場，這也是庫克卸任前為蘋果開闢的最後一片硬體藍海：

蘋果想打造的智慧家居模式（9to5mac）

HomePad / HomePod Touch： 傳聞多時的「帶螢幕 HomePod」。配備 7 吋觸控螢幕與磁吸底座，將成為全家 Apple Intelligence 的中控台。

Apple Security Camera（智慧攝影機）& 電子門鎖： 蘋果首度推出的第一方家居防護硬體，深度整合 HomeKit Secure Video 隱私加密錄影，電子門鎖甚至傳出會支援 Face ID 識別解鎖。

新一代 Apple TV 4K： 升級 A17 Pro 晶片，可能首度內建相機以支援客廳視訊與 AI 互動。

HomePod 3 & mini 2： 全面更換晶片以流暢執行 AI 功能，並在音質上作出調整。

由6月 WWDC 上將全面展示 Google Gemini 注入的 AI 大腦，到未來 9 月秋季發布會一口氣傾巢而出的 15 款以上硬體新品，蘋果在 2026 年展現出的激進節奏，無疑是想在新執行長 John Ternus 接任前，完成一場近十年來最龐大的「硬體反擊戰」。



這一次，蘋果不再只是賣手機和電腦，而是試圖用「摺疊屏」、「視覺 AI 耳機」與「智慧螢幕」把你的客廳、雙耳與口袋完全綁定。這波高達 15 款的新品海嘯，準備好迎接哪一款了？



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