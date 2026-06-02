WWDC 2026新品預測　期待新版Siri AI功能　有Mac Studio﹑Mini？

WWDC 2026新品預測｜Apple WWDC 2026 即將舉行，官方已確認活動會在 6 月 8 日至 12 日舉行，按慣例，WWDC 一向以軟件為主，今年外界普遍預期 iOS 27、新版 Siri 及各平台系統更新會成為主角。不過，近日亦有外媒分析指，Apple 仍可能在活動期間帶來部分硬件驚喜，包括新款 Mac Studio、Mac mini，以及 Apple TV、HomePod 等智慧家居產品。



新版 Siri 會否終於變聰明？

近年 Apple 在 AI 方面一直被外界認為步伐較慢，尤其 Siri 雖然推出多年，但在理解複雜指令、跨 App 操作和個人化回應方面，仍未完全追上新一代 AI 助手。因此，WWDC 2026 最大看點之一，就是新版 Siri 能否真正升級。

外媒報道及分析普遍預期，Apple 會在今年 WWDC 展示更進取的 Siri AI 功能，包括更強的語意理解、與系統更深入整合，以及更貼近日常使用場景的互動方式。

iOS 27 或成 AI 功能主戰場

如果新版 Siri 是今年 WWDC 的焦點，iOS 27 很可能就是最主要的展示平台。對 iPhone 用戶來說，AI 功能是否真正好用，最終仍要看它能否融入日常操作，例如查資料、整理訊息、控制 App、處理相片、生成內容，甚至理解螢幕上正在顯示的資訊。

Siri會在回覆查詢時會顯示圖片，也會保留先前的查詢紀錄。（Bloomberg）

iPhone iOS 27系統將化身修圖大師。（Bloomberg）

硬件彩蛋？Mac Studio 與 Mac mini 被點名

雖然 WWDC 主要是軟件活動，但 Apple 過往亦試過在 WWDC 發表硬件，所以今年仍有人期待「One more thing」式驚喜。根據外媒分析，新款 Mac Studio 及 Mac mini 被視為其中較有機會出現的產品。

其中一個原因，是有報道留意到 Apple 官網上部分 Mac Studio 及 Mac mini 配置出現缺貨或交貨時間延長情況。這類現象有時可能與供應鏈、庫存調整或新品準備有關，但並不能單憑出貨時間就斷定 Apple 一定會在 WWDC 發表新機。因此，新 Mac 是否會在今次大會登場，現階段仍屬市場推測。

Apple TV、HomePod

除了 Mac，外界亦提到 Apple 智慧家居產品可能有更新，包括新一代 Apple TV 4K、HomePod 3、HomePod mini 2，以及一款被稱為 HomePad 的全新裝置。

當中較受注目的，是傳聞中的 HomePad。按照外界描述，它可能是一款結合 HomePod 與 iPad 概念的智慧家居設備，配備螢幕，可放在桌面或安裝在牆上使用，用來控制智能家居、播放內容或與 Siri 互動。