WWDC 2026新品預測　期待新版Siri AI功能　有Mac Studio﹑Mini？

撰文：陳錦洪
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WWDC 2026新品預測｜Apple WWDC 2026 即將舉行，官方已確認活動會在 6 月 8 日至 12 日舉行，按慣例，WWDC 一向以軟件為主，今年外界普遍預期 iOS 27、新版 Siri 及各平台系統更新會成為主角。不過，近日亦有外媒分析指，Apple 仍可能在活動期間帶來部分硬件驚喜，包括新款 Mac Studio、Mac mini，以及 Apple TV、HomePod 等智慧家居產品。

新版 Siri 會否終於變聰明？

近年 Apple 在 AI 方面一直被外界認為步伐較慢，尤其 Siri 雖然推出多年，但在理解複雜指令、跨 App 操作和個人化回應方面，仍未完全追上新一代 AI 助手。因此，WWDC 2026 最大看點之一，就是新版 Siri 能否真正升級。

外媒報道及分析普遍預期，Apple 會在今年 WWDC 展示更進取的 Siri AI 功能，包括更強的語意理解、與系統更深入整合，以及更貼近日常使用場景的互動方式。

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iOS 27 或成 AI 功能主戰場

如果新版 Siri 是今年 WWDC 的焦點，iOS 27 很可能就是最主要的展示平台。對 iPhone 用戶來說，AI 功能是否真正好用，最終仍要看它能否融入日常操作，例如查資料、整理訊息、控制 App、處理相片、生成內容，甚至理解螢幕上正在顯示的資訊。

Siri會在回覆查詢時會顯示圖片，也會保留先前的查詢紀錄。（Bloomberg）
iPhone iOS 27系統將化身修圖大師。（Bloomberg）

硬件彩蛋？Mac Studio 與 Mac mini 被點名

雖然 WWDC 主要是軟件活動，但 Apple 過往亦試過在 WWDC 發表硬件，所以今年仍有人期待「One more thing」式驚喜。根據外媒分析，新款 Mac Studio 及 Mac mini 被視為其中較有機會出現的產品。

其中一個原因，是有報道留意到 Apple 官網上部分 Mac Studio 及 Mac mini 配置出現缺貨或交貨時間延長情況。這類現象有時可能與供應鏈、庫存調整或新品準備有關，但並不能單憑出貨時間就斷定 Apple 一定會在 WWDC 發表新機。因此，新 Mac 是否會在今次大會登場，現階段仍屬市場推測。

Apple TV、HomePod

除了 Mac，外界亦提到 Apple 智慧家居產品可能有更新，包括新一代 Apple TV 4K、HomePod 3、HomePod mini 2，以及一款被稱為 HomePad 的全新裝置。

當中較受注目的，是傳聞中的 HomePad。按照外界描述，它可能是一款結合 HomePod 與 iPad 概念的智慧家居設備，配備螢幕，可放在桌面或安裝在牆上使用，用來控制智能家居、播放內容或與 Siri 互動。

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