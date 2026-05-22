iOS 27傳於蘋果WWDC發布！AI整合Siri變智慧管家 支援跨App操作
iOS 27｜蘋果（Apple）已經宣佈2026年WWDC（全球開發者大會）即將於6月8日拉開序幕。面對各大科技巨頭在AI領域的步步進逼，果迷們等了又等的Apple Intelligence終於要在iOS 27迎來大爆發。根據最新的外媒消息與蘋果官方提前放出的資訊，今年的iPhone系統升級預計會為其人工智能帶來突破性的升級。
下面為用家們搶先整理iOS 27以及蘋果全新智慧系統的亮點預測，一起為即將到來的WWDC預熱！
蘋果在IOS 27采取了非常務實且精准的策略。這次更新並非一味追去花哨，而是針對用家的實際痛點進行了三大重點升級。
AI全面升級：將Apple intelligence深度整合到整個作業系統，並帶來Siri的全面升級，例如iPhone主畫面新增了Siri應用程式。據傳，在 iOS 27 中，Siri 將與動態島功能整合。當你和 Siri 對話時，它會出現在動態島嶼上，你也可以在那裡追蹤耗時較長的請求的進度。有了動態島嶼，你就可以正常使用iPhone，而不會被Siri耽誤時間。
Liquid Glass介面微調：針對近期的設計風格進行打磨與精煉，預計會解決過去一年來用家對於新介面的一些抱怨。
修復漏洞並改進電池續航：根據一些用戶反映，iOS 26對iPhone的電池續航力似乎不太友善。這很可能是由於引入重大視覺重新設計而導致的漏洞和問題造成的。
漏洞以及續航這項改進工作是蘋果今年作業系統的兩大重點之一——另一項是增加更多人工智慧功能。
讓人久等的全新Siri：不再只是「語音助理」
蘋果最初承諾推出Siri的全新功能：「個人背景知識」，「螢幕感知」，「新的應用程式內和跨應用程式操作」這三項功能已經過去了將近2年，仍然未能實現，飽受外界議論。但在2026 WWDC上用家們可以期待一下了，這一次蘋果準備要打一場翻身仗了。
近期蘋果提前公佈了一系列IOS 27新功能：
真正的AI代理：透過Apple intelligence，未來的語音控制將全面支援口語，也就是說用家只需要對著手機說你想做的事情，系統就能自動讀取你的熒幕佈局並根據你說的話執行任務。
跨程式操作：全新的Siri也將具備同樣的「螢幕感知」功能，Siri能完全理解你正在觀看的內容，並根據你的口語指示，跨越不同App幫用家完成任務。
智慧系統：AI將融入日常生活
除了 Siri 之外，蘋果的 AI 發展方向始終強調「實用」與「隱私」。在WWDC正式揭曉更多驚喜前，蘋果已經展示了他們如何利用 人工智慧推動無障礙體驗：
【1】旁白與放大鏡：系統能詳細描述照片，賬單，個人記錄等視覺內容，用家還能按下「操作」按鈕直接對相機畫面提出問題。
【2】全域AI影片字幕：現在任何影片都可以添加人工智慧生成的字幕。這包括家人朋友發送的影片片段以及在線上觀看的影片。這項技術有望為聾人或聽力障礙使用者帶來改變。為了保護使用者隱私，字幕功能採用裝置端產生方式。
【3】Vision Pro 中的電動輪椅控制：利用精準的眼動追蹤技術，讓電動輪椅用家可以直接用眼神來控制輪椅，展現了科技改變生活的強大力量。
距離WWDC還有不到三週的時間，拭目以待吧！
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