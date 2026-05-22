iOS 27傳於蘋果WWDC發布！AI整合Siri變智慧管家　支援跨App操作

iOS 27｜蘋果（Apple）已經宣佈2026年WWDC（全球開發者大會）即將於6月8日拉開序幕。面對各大科技巨頭在AI領域的步步進逼，果迷們等了又等的Apple Intelligence終於要在iOS 27迎來大爆發。根據最新的外媒消息與蘋果官方提前放出的資訊，今年的iPhone系統升級預計會為其人工智能帶來突破性的升級。



據透露IOS 27將會帶來新的Siri，蘋果智慧，液態玻璃以及應用程式的更新。（Facebook@Mobilezone277）

下面為用家們搶先整理iOS 27以及蘋果全新智慧系統的亮點預測，一起為即將到來的WWDC預熱！

蘋果在IOS 27采取了非常務實且精准的策略。這次更新並非一味追去花哨，而是針對用家的實際痛點進行了三大重點升級。

AI全面升級：將Apple intelligence深度整合到整個作業系統，並帶來Siri的全面升級，例如iPhone主畫面新增了Siri應用程式。據傳，在 iOS 27 中，Siri 將與動態島功能整合。當你和 Siri 對話時，它會出現在動態島嶼上，你也可以在那裡追蹤耗時較長的請求的進度。有了動態島嶼，你就可以正常使用iPhone，而不會被Siri耽誤時間。

Liquid Glass介面微調：針對近期的設計風格進行打磨與精煉，預計會解決過去一年來用家對於新介面的一些抱怨。

修復漏洞並改進電池續航：根據一些用戶反映，iOS 26對iPhone的電池續航力似乎不太友善。這很可能是由於引入重大視覺重新設計而導致的漏洞和問題造成的。

漏洞以及續航這項改進工作是蘋果今年作業系統的兩大重點之一——另一項是增加更多人工智慧功能。

讓人久等的全新Siri：不再只是「語音助理」

新Siri被喚醒後會直接顯示在動態島，而不會妨礙你的正常使用。（Facebook@iPhone News）

蘋果最初承諾推出Siri的全新功能：「個人背景知識」，「螢幕感知」，「新的應用程式內和跨應用程式操作」這三項功能已經過去了將近2年，仍然未能實現，飽受外界議論。但在2026 WWDC上用家們可以期待一下了，這一次蘋果準備要打一場翻身仗了。

近期蘋果提前公佈了一系列IOS 27新功能：

真正的AI代理：透過Apple intelligence，未來的語音控制將全面支援口語，也就是說用家只需要對著手機說你想做的事情，系統就能自動讀取你的熒幕佈局並根據你說的話執行任務。

跨程式操作：全新的Siri也將具備同樣的「螢幕感知」功能，Siri能完全理解你正在觀看的內容，並根據你的口語指示，跨越不同App幫用家完成任務。

智慧系統：AI將融入日常生活

除了 Siri 之外，蘋果的 AI 發展方向始終強調「實用」與「隱私」。在WWDC正式揭曉更多驚喜前，蘋果已經展示了他們如何利用 人工智慧推動無障礙體驗：

旁白與放大鏡可以幫助盲人或低視力使用者理解螢幕資訊和周圍環境。（9to5mac@Ben Lovejoy）

【1】旁白與放大鏡：系統能詳細描述照片，賬單，個人記錄等視覺內容，用家還能按下「操作」按鈕直接對相機畫面提出問題。

【2】全域AI影片字幕：現在任何影片都可以添加人工智慧生成的字幕。這包括家人朋友發送的影片片段以及在線上觀看的影片。這項技術有望為聾人或聽力障礙使用者帶來改變。為了保護使用者隱私，字幕功能採用裝置端產生方式。

【3】Vision Pro 中的電動輪椅控制：利用精準的眼動追蹤技術，讓電動輪椅用家可以直接用眼神來控制輪椅，展現了科技改變生活的強大力量。

距離WWDC還有不到三週的時間，拭目以待吧！

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