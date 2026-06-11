優必選首款超仿生機械人U1系列！主打家庭陪伴　8日預訂量超3000

中國人形機械人公司優必選（UBTECH）旗下品牌UWORLD，於6月2日在京東平台（JD.com）正式啟動「U1系列」預售。作為全球首款主打家用情感陪伴的全尺寸超仿生人形機械人，U1在短短數日內便掀起市場熱潮。截至6月10日，其預購量已強勢突破3,000台，一起來看看這台情感陪伴機械人有甚麼亮點吸引人。



全球首款主打家用情感陪伴的全尺寸超仿生人形機械人：U1系列。（X）

優必選於6月10日正式宣布，旗下全球首台全尺寸超仿生人形機器人——「優世界」在京東平台掀起預購熱潮。消費者目前只需支付 3,000元訂金，便能輕鬆解鎖首批優先購買資格，自本月上旬開啟預售僅短短8天，預購訂單量已強勢突破3000台。作為全球首款主打家用情感陪伴的全尺寸超仿生人形機械人，U1有甚麼特別之處呢？

1. U1仿生人形機械人打破科技與真人的界限

優必選打破了以往機械人的機械感外觀，首次採用接近真人比例的雙版本設計：

男款版本：身高183厘米、體重42公斤。官方宣傳照中呈現身穿深色西裝、配戴眼鏡的紳士形象。

女款版本：身高168厘米、體重35.2公斤。設計上具備長髮與精細的面部神態。

超仿生皮膚材質：外殼採用高仿真硅膠材質包覆，模擬人類的膚色、毛髮與肌膚質感。

女款版本：身高168厘米、體重35.2公斤。設計上具備長髮與精細的面部神態。（X）

男款版本：身高183厘米、體重42公斤。官方宣傳照中呈現身穿深色西裝、配戴眼鏡的紳士形象。（X）

2. U1仿生人形機械人攜帶88個「自由度（DOF）」

「自由度」代表機械人關節可移動的方向與細膩度。一般工業或市售人形機械人（如Tesla Optimus）的自由度大約在40個左右，而U1直接拉高到88個自由度，廣泛分布於頭頸、胸腔、手臂、雙手及雙腿。核心優勢在於能夠做出極其細微的面部表情與肢體語言，讓機械人在與人對話時，肢體擺動更柔軟、更像真人，大幅降低傳統機械人的僵硬感。

3. 核心AI大模型與私隱保護

內置生成式AI情感模型，機械人不僅能進行自然對話，還能隨時間學習主人的喜好，調整自己的性格特質與外在裝飾，實現個人化互動成長。在互動時，U1會即時監測主人的語氣、面部表情與說話速率，由此評估主人當下的情緒（如悲傷、快樂、疲憊等），並給出帶有同理心的互動回應。

所有的互動記憶、生活私隱數據皆採用本地加密儲存，不輕易上傳雲端，保障家庭私隱。

4. 技術與物理性能限制

雖然科技感十足，但現階段U1仍有明顯的物理局限，單次充電僅能維持2至4小時，對於全天候陪伴而言仍嫌不足。機器支援Wi-Fi連線，雖然承襲優必選的平衡與安全導航技術，能進行平地起立、坐下與平穩步行，但不支援爬樓梯、複雜地形行走，且官方強調不支援「二次開發」，用戶無法自行編寫新功能。

5. 預購熱潮與價格預估

6月2日U1仿生人形機械人於中國京東（JD.com）開啟預售，消費者只需支付3,000元人民幣訂金，到6月10日（即今日），短短8日預購量已突破3,000台。最終定價預計於6月30日的發布會上公佈，業界預估將落在1.5萬至3萬美元（約港幣12萬元至23.5萬元）之間。預計於9月15日前交付。

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