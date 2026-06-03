NVIDIA聯手宇樹科技！推全球首款學術研究Isaac GR00T人形機器人

NVIDIA聯手宇樹科技推出 GR00T AI人形機器人 | 早前NVIDIA執行長黃仁勳於2026年GTC Taipei大會上宣佈與頂尖機器人製造公司Unitree（宇樹科技）展開合作，推出全球首款用於學術研究的NVIDIA Isaac GR00T參考人形機器人，該項目結合了宇樹科技先進的硬體底盤、擁有22個自由度的靈巧雙手，以及搭載Blackwell架構的NVIDIA最新運算大腦，預計2026年底推出。



NVIDIA執行長黃仁勳於2026年GTC Taipei大會上介紹NVIDIA Isaac GR00T參考人形機器人（YouTube）

近日宇樹科技在官網上發布了全新的AI人形機器人：Unitree H2 Plus，該款機器人由宇樹科技與英偉達聯手打造，將前沿人形機器人研究的關鍵構建模塊集成到一個系統中，把人類尺度的機器人本體與靈巧操作、感知、控制及機載AI運算相結合而打造的首款用於學術研究的NVIDIA Isaac GR00T參考人形機器人。

宇樹科技與英偉達聯手打造的Unitree H2 Plus（NVIDIA Isaac GR00T）。（Unitree）

NVIDIA聯手宇樹科技 | 面向物理AI開發的先進人形機器人

1. 軀幹與肢體結構

以Unitree H2人形機器人為基底，身高近6英尺（約 1.82米），體重150磅（約68公斤），機身本體擁有31個自由度，專為人體尺度環境的測試與模擬而設計。搭載雙Sharpa Wave觸覺五指手，具備22個自由度的靈巧操作能力，結合身體與雙手，整機總自由度高達75個，能完美模擬人類的複雜動作。

Unitree H2人形機器人，NVIDIA Isaac GR00T人形機器人以該款為基底打造。（Unitree）

SharpaWave獨特的同構設計模仿人手，以人類般的靈巧度解鎖無限的現實世界任務。（SharpaWave）

2. 全身控制與動力性能

手臂扭矩最高可達120牛頓米 (N·m)，腿部扭矩最高更可達360牛頓米 (N·m)，手臂額定有效載荷為7公斤，峰值有效載荷可達15公斤，大幅解鎖更強大的舉升與空間伸展作業能力。

3. 多視角感測與網絡連接

包含一個頭部安裝的廣角立體攝像頭（水平視場角 140°，垂直視場角 102°）、用於近距離操作的手腕攝像頭以及用於運動追蹤的慣性測量單元。

支援乙太網路（Ethernet）、Wi-Fi 6、藍牙5.2及USB連接，配備陣列麥克風與揚聲器，可直接進行即時語音交互。

4. NVIDIA機載運算核心

頂級運算模組：搭載NVIDIA Jetson AGX Thor™ T5000板載計算平台。

Blackwell架構GPU：AI運算性能高達2,070 FP4萬億次浮點運算 (TFLOPS)，專為實時傳感器數據處理與機械人深度學習推理而生。

核心配置：配備14核Arm CPU及128GB統一記憶體。

功耗優化：功耗範圍可在40瓦至130瓦之間進行動態配置，平衡性能與能耗。

搭載NVIDIA Jetson™T5000計算平台，算力達到2070 FP4兆次浮點攻擊。（Unitree）

5. 續航表現與安全防護

電池容量為15Ah（0.972kWh），可提供約3小時連續運轉時間，延長實際作業與實驗周期。具備遠端緊急停止功能，在異常情況下可快速且安全地切斷機械人動力，確保周邊人員與設備安全。

Unitree H2 Plus：首款用於學術研究的NVIDIA Isaac GR00T參考人形機器人。（Unitree）

NVIDIA Isaac GR00T提供用於人形機器人開發的全棧平台

英偉達專為人形機器人打造了一個全棧、模組化開發平台，以下是這個平台的功能：

【1】NVIDIA Isaac Teleop可擷取高品質的機器人演示數據，用於訓練和策略制定。

【2】NVIDIA Isaac GR00T開放基礎模型，支援類人機器人的推理、學習和多任務行為。

【3】使用NVIDIA Isaac Sim ™和Isaac Lab在實際部署前模擬、訓練、測試和評估機器人策略。

【4】加速NVIDIA Isaac ROS中介軟體，將訓練好的策略部署到機器人上。

【5】使用NVIDIA Jetson Thor進行即時、機器人上的推理和控制。

以上平台功能還支援Unitree G1人形機器人。

NVIDIA Isaac GR00T提供用於人形機器人開發的全棧平台（Full Stack）。（YouTube）

NVIDIA Isaac GR00T參考人形機器人將於2026年底由宇樹科技推出。

【延伸閱讀】變形金剛不是夢？首款載人機甲GD01雙足行變四足獸 首日即獲訂單（點擊閱讀全文）