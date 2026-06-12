日本租Locker小心！網民用JR Locker被偷開盜走財物　4大注意要點

日本租Locker小心！網民用JR Locker被偷開盜走財物｜不少香港人去日本旅行，都會習慣在車站使用投幣 Locker 或 IC Card Locker 暫存行李，尤其去 Outlet、轉車或未能即時入住酒店時，Locker 幾乎是旅客救星。不過，近日有網民在旅遊群組分享親身經歷，指自己在東京 JR 站內使用 Locker 存放背囊，數小時後返回取物時，竟發現背囊不翼而飛。事主其後查看系統紀錄，發現 Locker 中途曾疑似被人打開，事件提醒旅客即使身處日本，也不應把貴重物品放入車站 Locker。



JR 站內 Locker 存背囊 回來發現財物失蹤

該名網民在「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」分享，自己旅程去到尾二一日，準備前往 Outlet 購物，於是把買回來的戰利品連同背囊，一併放入 JR 站內的 Locker。事主表示，當時把背囊放在所有物品最頂位置，並使用 IC Card 確認付款及上鎖。由於是車站內 Locker，加上日本一向予人治安良好的印象，事主原本並未太擔心。

大約 3 小時後，事主返回取物，一打開 Locker，便發現放在最上方的背囊「不翼而飛」。由於失物明顯不是單純忘記擺放，事主即時通知車站職員，再由職員聯絡 Locker 公司，之後前往附近警署報案。

Locker 公司查紀錄 疑中途有人開過櫃

事主透露，最初到警署報案時，警方似乎傾向把事件當作普通遺失物處理。不過，之後 Locker 公司職員到場並翻查系統資料，證明該 Locker 中途曾有人開啟過，事件才開始變得不尋常。

警方其後先到 JR 站翻查 CCTV，但事主指等候一輪後，片段未能即時找到明確可疑人物。由於沒有直接鎖定嫌疑人，處理過程令事主相當無奈。事主亦提到，警方要求她提供背囊內失物清單，但由於物品太多，難以即時逐一列出。最終只好先列出幾項重要物品，並勉強收取一份口供文件。

Claim 保險遇阻 報案紙問題最頭痛

除了財物損失，事主最困擾的另一點，是回港後可能需要向保險公司索償。一般旅遊保險 Claim 失物，通常都需要報案紀錄或警方文件作證明。不過，事主指日本警方現場未能即時提供正式報案紙，只提供一張有報案號碼的簡單文件，而且內容資料有限。當她表示需要較詳細口供紙時，警方則指相關文件需要到警署處理。

事主其後到警署嘗試爭取，但過程並不順利。她指警署內的警員一度拒絕提供實體口供紙，最後經一番交涉，亦只能讓她用電話拍下口供文件，始終未能取得實體副本。這亦提醒旅客，在日本遇到失物或盜竊事件時，不要以為報警後一定可即時取得完整文件。若涉及保險索償，最好即場清楚表明需要文件用途，並盡量留下報案號碼、警署資料、處理警員資訊及相關相片紀錄。

車站 Locker 不是保險箱

不少人去日本旅行時，都會對治安相當放心。的確，日本整體治安予人良好印象，但這不代表車站 Locker 就可以當作保險箱使用。Locker 的主要用途是暫存行李，不是專門存放貴重財物。即使系統有 IC Card 上鎖、密碼或電子記錄，也不能完全排除被誤開、被人盜用、系統異常或其他安全風險。

尤其車站人流龐大，旅客、職員、外判公司和不同使用者頻繁出入，若把現金、護照、名牌袋、相機、電腦、購物戰利品或其他高價物品放入 Locker，一旦出事，追查和索償都會非常麻煩。

貴重物品務必跟身

貴重物品一定要跟身，不要放在 Locker 內。即使只是離開數小時，也不應掉以輕心。對香港旅客來說，常見高風險物品包括護照、現金、信用卡、名牌手袋、珠寶首飾、相機、手提電腦、手機、藥物、購物單據，以及需要 Claim 保險的貴價戰利品。這些物品一旦遺失，不只是金錢損失，還可能影響行程、出入境和保險索償。

如果真的需要使用 Locker，最好只放衣物、普通手信、非貴重雜物或不影響行程的行李。真正重要的東西，寧願辛苦少少揹住，也比事後報案、翻查 CCTV 和處理保險來得安全。

遇事要即查開門紀錄

事主亦提醒，若懷疑 Locker 被人打開，應立即要求 Locker 公司或車站方面協助翻查「開門紀錄」。今次事件中，正是因為 Locker 公司職員翻查系統，發現中途疑似有人開啟過 Locker，警方才較容易理解事件不是單純遺失。

旅客遇事時，不應只向車站職員口頭查詢，也應盡量拍下 Locker 位置、櫃號、付款紀錄、IC Card 使用資料，以及職員提供的任何查詢結果。這些紀錄日後向警方或保險公司交代時都有幫助。

Claim 保險要堅持留紀錄

旅遊保險索償最重要是證明事件曾經發生，因此報案紀錄、警署資料、報案號碼和相關相片都非常關鍵。事主特別提醒，日本警方未必一定會提供實體報案紙正本或副本，交涉時要堅持留下可供保險索償的紀錄。

如果對方只提供報案號碼，也應拍下所有相關文件、警署外觀、處理地點、Locker 位置、櫃號和對話紀錄。若獲准拍攝口供文件，也應立即保存多個備份，避免回港後失去證明。遇到語言不通時，可嘗試使用翻譯 App 清楚表達：「我需要這份文件向保險公司索償」。雖然未必一定成功取得完整文件，但至少要盡力保留可證明事件的材料。