不少人都有睡前聽音樂、白噪音或 Podcast 的習慣，希望放鬆心情、幫助入睡。不過，戴住耳機瞓覺其實暗藏不少風險。近日內地有男子睡覺時佩戴耳機，期間耳機疑似過熱爆炸，令左耳即時出現灼傷，耳道更傳來強烈灼熱感。長時間戴耳機入睡，不但有過熱風險，亦可能對聽力及耳道健康造成影響。



戴耳機入睡 夜間疑過熱爆炸

據內地媒體報道，該名男子原本只是像平日一樣戴住耳機入睡，沒想到半夜耳機突然過熱爆炸，左耳當場被灼至通紅。男子事後憶述，事發一刻耳道內出現強烈灼燒感，情況相當驚險。

男子其後送院接受全面檢查，幸好未有造成不可逆的嚴重損傷。不過，耳機直接貼近耳道和皮膚，一旦出現電池異常、過熱或爆裂，傷害位置會非常接近耳朵，風險自然比一般手持電子產品更高。

事件亦提醒大家，耳機雖然體積細小，但本質上仍然是電子產品，部分無線耳機更內置電池。若產品質素不明、使用時間過長，或者睡覺期間被身體、枕頭、被鋪長時間壓住，散熱情況可能更差。

助眠聽歌好常見 但不要戴到天光

很多人睡前聽輕音樂，是為了舒緩情緒、減低壓力，令自己更容易入睡。這個習慣本身並非一定有問題，但若每晚都戴住耳機瞓到天光，就要提高警覺。

入睡後，人未必會察覺耳機是否發熱、是否移位，甚至是否仍然持續播放聲音。若耳機長時間貼住耳道，除了安全風險，聲音亦會持續刺激耳朵。即使音量不大，長時間累積下來，仍可能對聽力造成影響。

若想用音樂幫助入睡，較安全做法是使用定時停止播放功能，或改用外置小喇叭、手機低音量播放，避免耳機整晚貼住耳朵。

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長時間貼近耳道 聽力損耗可能慢慢出現

另外，世界衛生組織曾提出用耳機建議，日常佩戴耳機單次時間不宜超過 1 小時，播放音量最好不要超過設備最大音量的 60%。

聽力受損很多時不是即時發生，而是慢慢累積。用戶未必會在第一時間察覺自己聽力變差，直至日常對話開始經常聽不清楚、要別人重複說話、看影片音量愈開愈大，才發現問題可能已經存在一段時間。最麻煩的是，聽力損傷一旦變得明顯，未必能完全恢復。因此，使用耳機時不應只看當刻是否覺得刺耳，也要留意佩戴時間和長期習慣。

高音量與長時間佩戴的累積傷害：耳蝸毛細胞極為嬌嫩且不可再生。（AI生成圖片）

音量低不代表完全安全

不少人以為，只要把音量調低，戴住耳機睡覺就沒有問題。但耳機聲源非常接近耳道，聲音即使不大，若持續播放數小時，仍可能令內耳長時間受刺激。尤其是入睡後，用戶無法主動感知耳朵是否疲勞，亦不會定時除下耳機休息。若每晚都長時間佩戴，耳朵幾乎沒有足夠恢復時間，長遠仍可能增加聽力負擔。

所以，保護聽力不只是調低音量，也包括縮短使用時間。對習慣睡前聽音樂的人來說，最好設定 15 至 30 分鐘自動停止播放，而不是讓聲音陪自己整晚睡覺。

耳道長時間被塞住 容易潮濕悶熱

除了聽力，耳道健康亦值得留意。耳機長時間塞住耳道，會令耳朵內部形成較密閉、潮濕和溫熱的環境。若再加上汗水、耳垢或耳機本身不潔，就容易滋生細菌或真菌。

長期如此，可能引發耳道發炎，出現耳痛、痕癢、分泌物增加，甚至耳朵有異味或悶塞感。若用戶本身皮膚較敏感，或者經常戴入耳式耳機，相關不適可能更明顯。因此，耳機除了不要戴太久，也要定期清潔。入耳式耳塞、耳膠和充電盒都容易藏污納垢，若長期不清潔，對耳道同樣有影響。