WWDC 2026 Apple高層解構Siri AI絕非虛擬伴侶！重塑智能體驗｜早前球科技界的焦點WWDC 26 中，蘋果在人工智能的發展方向上，似乎走着一條與其他科技巨頭截然不同的道路。蘋果軟件工程高級副總裁Craig Federighi及全球營銷高級副總裁Greg Joswiak（Joz）在發布會後的訪問中，詳細闡述了廠方不盲目追逐聊天機械人熱潮，而是致力將AI無縫融入用家日常體驗的獨特理念。



蘋果軟件工程高級副總裁Craig Federighi及全球營銷高級副總裁Greg Joswiak早前在WWDC中接受外媒訪問，大談SIRI AI與其他AI發展不同方向。

Siri AI定位實用工具 絕非虛擬伴侶

近年市場上湧現出眾多強調情感互動及持續對話的AI聊天機械人，部分更被用家視作虛擬伴侶。但在Craig Federighi看來，這絕非蘋果發展AI的初衷。他指出，許多現有的聊天機械人都極度注重互動性甚至帶有迎合用家的傾向，試圖引導用家透露私隱以建立情感連結。相反，全新設計的Siri AI定位非常清晰——它是一個幫助用家完成任務及獲取資訊的純粹實用工具。Federighi明確表示：「如果你嘗試將Siri當作浪漫伴侶來互動，Siri絕對不會配合。」這種設計理念反映了蘋果對AI角色的克制，Siri旨在提供精準高效的協助，而非取代人際關係或追求單純的停留時間。

而Greg Joswiak亦強調，蘋果的商業模式與某些依賴延長用家在應用程式內停留時間以獲利的企業完全不同。廠方的目標是提供簡潔俐落的答案，迅速協助用家解決問題。這意味著新一代Siri AI雖然具備更強大的自然語言處理能力及語境理解力，但其核心任務依然是提升操作效率，而非進行無休止的閒聊。透過將AI功能深度整合至系統底層，Siri能夠理解螢幕內容並跨越不同應用程式執行複雜指令，真正做到「科技融入生活而於無形」。

Siri AI

不為AI而AI 專注提升現有產品體驗

面對人工智能時代的爆發式增長，Craig Federighi坦言理解大眾對於技術變革帶來的影響感到不安，甚至將其與工業革命相提並論。然而，蘋果對於AI的應用抱持樂觀態度，並堅持「不為AI而AI」的核心原則。Greg Joswiak解釋，廠方的重點在於思考「AI如何讓一切變得更好」，從而提升產品及功能的整體質素。

在iOS 27中，這種理念得到了具體體現。例如在訊息應用程式中，系統能夠提供便捷而不具侵入性的回覆建議；在文書處理及影像編輯方面，AI技術亦能在背景默默協助用家完成工作。更重要的是，蘋果不希望用家需要成為「提示詞專家（prompt experts）」才能享受AI帶來的便利。全新的Siri AI應用程式被設計為一個整合式的對話工具，讓用家可以隨時回溯先前的互動並繼續完成任務，而無需刻意學習複雜的指令語法。這種「以人為本」的設計，讓各種年齡層及技術水平的用家都能輕鬆駕馭最新科技。

Siri AI感覺是一位助手多於一位朋友

堅守裝置端運算 私隱保護成AI發展基石

在推動強大AI功能的同時，數據安全依然是蘋果最重視的一環。Craig Federighi在訪問中特別強調了裝置端運算的重要性，指出外界往往難以區分「iPhone所知道的資訊」與「蘋果公司所知道的資訊」。他重申，用家的個人數據僅儲存於其裝置內，而Siri的運作也是基於這些本地數據，蘋果公司並不會獲取或利用這些敏感資訊。這與許多依賴雲端運算及收集龐大用戶數據以訓練模型的科技企業形成強烈對比。

暫時配備A19 Pro晶片的iPhone 17 Pro／iPhone Air可以運行全新Siri AI

為了實現流暢且安全的本機運算，蘋果對新一代Apple Intelligence功能的硬件要求作出了嚴格限制。目前，僅有配備A19 Pro晶片的iPhone 17 Pro系列、搭載全新架構的iPhone Air，以及內置M系列晶片並具備最少12GB記憶體的iPad和Mac電腦，方能完整支援各項進階AI功能。當面對極度複雜的運算需求時，系統亦會透過經加密的私人雲端伺服器進行處理，確保私隱在任何情況下都不會外洩。這種將私隱保護置於首位的發展策略，無疑為追求安全感的用家派了一顆定心丸。

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