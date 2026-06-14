韓國旅行App推薦！去韓國旅行，很多人都會把預算放在機票、酒店、購物和咖啡店打卡，但近年首爾外食價格不斷上升，就連當地年輕人也開始積極尋找平價餐廳。近期在韓國學生和上班族之間爆紅的「乞丐地圖」（Geoji Map，거지맵），正正是為慳錢食飯而生。這款 App 會整理 1 萬韓圜以下的超低價餐廳，用戶可以在地圖上快速尋找附近平價美食。對準備去首爾旅行、想控制餐飲開支的旅客來說，這類工具亦相當值得留意。



韓國外食愈來愈貴 年輕人轉攻平價餐廳

南韓近年物價持續上升，外食價格亦明顯增加。對旅客來說，首爾熱門商圈餐廳收費愈來愈高；對當地學生和初入職場的年輕人而言，每日午餐開支亦成為負擔。韓國 5 月消費者物價指數按年上升 3.1%，生活成本指數亦上升 3.3%。在這種情況下，愈來愈多年輕人不再只去潮流餐廳或咖啡店，而是轉往價格較低、份量實在的老店和街坊食堂。

「乞丐地圖」爆紅 專找 7,000 韓圜以下餐廳

這股平價美食熱潮背後，其中一個推手就是手機 App「乞丐地圖」。這款 App 專門整理低價餐廳，尤其是 7,000 韓圜以下的超平價選擇。以港幣換算，大約三、四十元左右已可食到一餐。

「乞丐地圖」自 3 月 20 日推出後，不到一個月用戶數已突破 130 萬。對韓國年輕人來說，它不只是找餐廳工具，更像是一張「慳錢地圖」，可以即時查看附近有沒有負擔得起的餐廳。

對香港旅客而言，這類 App 的實用之處在於，可以避開只集中在旅遊區、打卡區或大型商場的高價餐廳。尤其自由行時，如果想用較低預算體驗地道小店，這類地圖型工具會比單靠社交平台搜尋更直接。

香港旅客可作平價美食參考

如果去韓國旅行時想節省餐飲開支，「乞丐地圖」這類工具可以作為參考。尤其住在首爾市中心、鐘路、東大門、弘大或其他熱門地區時，可以先查看附近有沒有低價食堂，再按路線安排用餐。

不過，旅客使用時亦要有心理準備。部分平價餐廳可能較街坊、環境簡單、英文或中文支援有限，店員未必熟悉外國旅客。餐牌亦可能只有韓文，建議配合翻譯 App 使用。另外，平價餐廳未必適合長時間拍照打卡或多人佔位。若想體驗當地日常食堂文化，最好按當地習慣快速點餐、用餐和離座，避免影響店舖翻枱。

不只是慳錢 也可食到更地道的一面

對不少旅客來說，去韓國旅行很容易集中在人氣餐廳、網紅咖啡店和連鎖品牌。但其實一些街坊食堂、湯飯店、雪濃湯店，反而更貼近當地人日常生活。

透過平價美食 App 找餐廳，除了可以慳錢，也可能發掘到平日旅遊攻略較少介紹的地道小店。這些餐廳未必裝修漂亮，但價錢實在、份量充足，亦能看到韓國人在物價壓力下的真實飲食選擇。對預算有限的旅客來說，與其每餐都花高價打卡，不如部分餐數用平價地道餐廳解決，把預算留給想試的特色餐廳或購物行程，會更加平衡。