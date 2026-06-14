室內乾衣攻略｜香港踏入雨季，衣服洗完不乾、屋內有霉味、毛巾愈晾愈臭，是不少家庭最頭痛的問題。根據香港天文台最新九天天氣預報，一道低壓槽會在未來一兩日逐漸靠近華南沿岸，間中有驟雨。天文台本港地區天氣預測亦提到，星期日至星期二雨勢較大，下周中期仍有驟雨。連日落雨最煩的就是乾衣問題，以下5大方法幫你室內乾衣！



落雨天最怕衣服晾極都唔乾

連續落雨時，最麻煩的不只是出街濕身，還有家中衣物難乾。香港單位空間細，很多人會把衫掛在客廳、睡房、浴室，甚至窗邊，但若方法不對，衣物不但乾得慢，還容易出現霉味、酸臭味，甚至令室內濕氣更重。

衣服晾不乾的主因，不只是沒有太陽，而是室內濕度高、空氣不流通，衣物中的水分難以蒸發。當濕衣服長時間掛在室內，水氣會釋放到空氣中，令牆身、窗邊、木櫃和床褥都更容易受潮。所以，落雨天室內乾衣不是單純「掛起就算」，而是要留意通風、抽濕、擺位和安全。用錯方法，不但衣服乾得慢，還可能增加家居霉菌和電器風險。

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避忌一：衣服晾得太密

不少人為了慳位，會把一機衫全部迫在同一個晾衫架上，衣架與衣架之間幾乎沒有空隙。這種做法最常見，但亦是令衣物乾得慢的主因之一。衣服之間如果貼得太近，空氣無法在衣物之間流動，水分便難以散走。外層衣服可能表面略乾，但內層、腋下、褲頭、毛巾摺位仍然濕，時間一長就容易出現臭味。

正確做法是盡量拉開衣物距離，厚衣服、牛仔褲、毛巾等吸水較多的衣物要分開掛。若空間不足，可以分批洗衫，不要一次過洗太多，否則乾衣時間會更長。

避忌二：濕衣服掛在浴室或牆角

很多香港家庭會把衣服掛在浴室乾，覺得有抽氣扇就可以。不過浴室本身已經潮濕，尤其沖涼後牆身、地面和天花都帶有水氣，如果再掛滿濕衣服，乾衣效果通常不理想。

牆角同樣不適合晾衫。牆角空氣流動差，濕氣容易積聚，衣服貼近牆身亦可能令牆身受潮發霉。如果衣服長時間貼牆，甚至可能吸入霉味。

較理想的位置，是選擇室內較通風、空間較開揚的位置晾衫，例如客廳中央附近，並配合抽濕機或風扇，讓空氣流動起來。衣物不要貼牆、貼窗簾或貼家具，避免濕氣直接滲入家居物料。

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避忌三：抽濕機放錯位置

抽濕機不是隨便放在房角就有效。若機身太貼牆、太近家具，或者被衣物遮擋進風口和出風口，都會影響抽濕效率。

較好的做法，是把抽濕機放在衣物附近但不要太貼近，並確保機身四周有足夠空間讓空氣流動。濕衣服可以掛在晾衣架上，抽濕機放在旁邊或前方，再用循環扇帶動氣流，令乾空氣流經衣物表面。切忌把衣物直接放在抽濕機上方，或在機身上方吊掛衣物。抽濕機需要散熱，如果風口被遮擋，可能令機件過熱，增加故障甚至安全風險。

避忌四：用暖風或乾衣機時完全不理材質

落雨天很多人會用乾衣機、浴室寶或暖風機加快乾衣，但並非所有衣物都適合高溫處理。羊毛、絲質、部分運動衣物、印花 T 恤和有彈性的衣物，遇上高溫可能會縮水、變形或損壞纖維。

乾衣前應先看衣物洗水標籤。如果標明不可烘乾，就不要硬放入乾衣機。若只是想加快室內乾衣，可先用洗衣機較高轉速脫水，再用風扇和抽濕機輔助，會比長時間用高溫吹更溫和。厚身衣物亦可反轉晾、拉開袖口和褲管，令內外兩面都接觸空氣。毛巾則可先盡量脫水，分開掛起，不要摺疊成一團。

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避忌五：以為衣服表面乾就即刻收起

雨天室內乾衣最容易出錯的地方，是衣服表面摸起來好像乾了，但其實接縫、腰頭、袋位、腋下、領口仍然有濕氣。如果太早摺好放入衣櫃，濕氣會困在櫃內，令整個衣櫃有霉味。

收衫前應特別檢查厚位和接縫位。牛仔褲褲頭、連帽衫帽位、毛巾中間、襪頭和內衣邊位，都是最容易未乾透的位置。如果不確定是否乾透，可以多掛一段時間，或用抽濕機再抽一輪。衣櫃本身亦應保持乾爽，可定期打開櫃門通風，避免把剛乾的衣物即刻塞滿櫃。

落雨天室內乾衣實用做法

想雨天乾衣更快，可以先由洗衣程序入手。洗衣機完成後，可視乎衣物材質加強脫水，減少衣物含水量。晾衫時把衣物拉平，厚薄分開，避免所有衣物迫在一起。

晾衣架最好放在室內較開揚位置，抽濕機放在附近，並關好門窗。若配合循環扇，風向可對準衣物之間的空隙，而不是只吹其中一件衣服。這樣可以令濕氣更快離開衣物表面，再由抽濕機抽走。

如果家中有空調乾衣模式或浴室寶，亦可視乎衣物材質配合使用。但記得保持安全距離，不要讓衣物直接遮住出風口或貼近發熱位置。