Amazfit Cheetah 2 Pro 專業跑錶評測，此新作主打馬拉松與長跑市場，規格大升級，換上鈦金屬錶殼與藍寶石玻璃鏡面，AMOLED屏幕況明度高達 3000 nits，高精度GPS定位時可長用31小時，日常環境中使用，電量更長達20天不同充電！



Amazfit Cheetah 2 Pro 6 大賣點：

高端機身材質：全鈦金屬錶殼搭配藍寶石玻璃鏡面，防刮耐磨表現大升級。

戶外超亮螢幕：升級 3000 nits AMOLED 螢幕，在強烈陽光下數據依然清晰。

精準定位系統：內置雙頻六衛星定位，大幅提升在城市高樓間的軌跡準確度。

強悍電池續航：高精準 GPS 模式可連續運作 31 小時，省電模式更長達 69 小時。

內置離線地圖：配備 32GB 儲存空間，支援下載全地形地圖與獨立播放音樂。

專業數據同步：升級 BioTracker 6.0 感測器，支援語音運動筆記同步TrainingPeaks。

鈦金屬外殼+藍寶石錶面｜規格大升級

上代產品主要採用聚合物機身，這次新機升級改用航空級 5 級鈦金屬錶框及錶殼，搭配防刮耐磨的藍寶石水晶玻璃鏡面，耐用度大大提升。錶盤直徑為 48mm，螢幕亮度更是這次的一大亮點，升級到 3000 nits 的 AMOLED 螢幕，即使在烈日下練跑，錶面資訊依然清晰可見。

升級到 3000 nits 的 AMOLED 螢幕，即使在烈日下練跑，錶面資訊依然清晰可見。

Amazfit Cheetah 2 Pro升級改用航空級 5 級鈦金屬錶框及錶殼。

Cheetah 2 Pro重量只有 45.6g，上手感覺相當輕巧，就算戴著跑足 2 小時也不會有負擔。其極且彈性的錶帶，以不規則多邊型偷空帶身，長時間配帶也能排汗乾爽、沒有黏身感覺。

其極且彈性的錶帶，以不規則多邊型偷空帶身，長時間配帶也能排汗乾爽、沒有黏身感覺。

內建實體雙模式 LED 手電筒

手錶頂部有實體雙模式 LED 手電筒，提供白光與紅光雙色切換。平時夜跑可用作照明或後方警示，在危急時則可一鍵啟動 SOS 求助模式，手錶會以國際通用摩斯密碼進行規律閃爍。側邊實體按鍵自定義為快捷鍵，即使戴手套或盲操也能在一秒內迅速點亮燈光。

手錶頂部有實體雙模式 LED 手電筒，提供白光與紅光雙色切換。

實際跑步GPS與心率準確嗎？

手錶內置雙頻六星 GNSS 定位系統及先進的航位推算技術（Point Dead Reckoning），配備全新的 BioTracker 6.0 光學感測器。同時支援乳酸閾值（Lactate Threshold）、跑步功率（Running Power）以及步頻、觸地時間等多項專業田徑數據分析。尤其它的地圖功能比一般智能手錶更專業，比如可做到 GPS 路線匯入，Turn-by-turn 導航、離線地圖、坡度分析等，令Amazfit Cheetah 2 Pro更加可靠。

背景正中央配備全新的 BioTracker 6.0 光學感測器。留意充電需要加配專用磁吸轉駁器，才可以用USB-C線充電。

實測在市區練跑或經過隧道時，GPS 軌跡定位算是不錯。進行穩定狀態的長途慢跑時，心率偵測相當精準，很適合馬拉松配速訓練。不過在進行高強度間歇跑或單車轉向時，心率數據反應會有一點點滯後，建議對數據有極高要求的跑手，可以自行配搭心率帶使用。

多達170種運動模式｜官方支援 HYROX 比賽

Amazfit Cheetah 2 Pro 內置了非常豐富的運動模式，總數超過 170 種。比如田徑跑模式、HYROX 比賽與訓練模式等等。

Amazfit Cheetah 2 Pro 內置了非常豐富的運動模式，總數超過 170 種。

Amazfit Cheetah 2 Pro 內置了非常豐富的運動模式，總數超過 170 種。比如田徑跑模式、HYROX 比賽與訓練模式等等。

全面進階睡眠監測分析

這款手錶主打系統化訓練，因此「睡眠」被視為體能恢復的核心指標，有以下多種功能，不過記者並未一一試用，所以僅在此列出表單供大家參考：

佩戴 Amazfit Cheetah 2 Pro 入睡，可以偵測你身體電量是否有經由休息而回復。

1. 全方位睡眠結構監測睡眠階段分析：利用升級的 BioTracker™ 光學感測器，精準記錄並劃分您的淺睡、深睡、REM（快速動眼期／作夢階段）以及清醒時間。

2. 睡眠呼吸與健康風險評估睡眠呼吸品質監測：在睡覺時持續監測血氧飽和度（SpO2），評估您在睡眠期間的呼吸流暢度，幫助及早發現潛在的睡眠呼吸暫停風險。

3：睡眠心率變異性（HRV）：自動測量夜間的 HRV 數據，這是反應自主神經系統狀態與身體抗壓、恢復能力的重要指標。

續航力與 Zepp App 體驗如何？

在每秒定位的最高精準度模式下，電池在精準 GPS 模式可連續使用 31 小時，應付全馬甚至是百公里越野賽都非常足夠。開啟省電模式更可達 69 小時。在「日常典型使用」模式下（不使用各種偵測工具，），電池續航力確實最長可達 20 天！

你可以看到， Cheetah 2 Pro 11日未充電，依然有63％電量。

內置 32GB 儲存空間，可以放入離線地圖與音樂。專屬的 Zepp App 系統這次也有進步，支援語音記錄運動筆記，亦可以將數據同步到 TrainingPeaks 或 Runna 等專業平台，功能已經相當成熟。如果要進行更換錶面、傳送音樂及其他大容量資料時，建議為手錶連上WiFi網絡，否則要經藍牙輸送、需要略長。

如果要進行更換錶面、傳送音樂及其他大容量資料時，建議為手錶連上WiFi網絡，否則要經藍牙輸送、需要略長。

Amazfit Cheetah 2 Pro 香港行貨售價：HK$3,498.00

Amazfit Cheetah 2 Pro定價雖然比上代有所提升，但整體質感與功能的upgrade，是對得住其新定價，而且功能直逼其他大牌子的貴價高階定位，是跑手的高CP值、高可信度運動伙伴。上香港地區官方通路買錶，再加送 Mojawa Purra Swim Pro 骨傳導運動耳機 （價值 HK$1,198）。



香港地區官方通路買錶，再加送 Mojawa Purra Swim Pro 骨傳導運動耳機 （價值 HK$1,198）。

Amazfit Cheetah 2 Pro

機身材質：鈦金屬錶殼、藍寶石玻璃鏡面

螢幕規格：1.32 吋 AMOLED 螢幕 (3,000 nits)

機身重量：45.6g

儲存空間：32GB

防水等級：支援游泳、三項鐵人、HYROX 模式

定位系統：雙頻六衛星定位 (GNSS)

感測技術：BioTracker 6.0 光學感測器

電池續航：每秒 GPS 模式 31 小時 / 省電模式 69 小時

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