Amazfit T-Rex Ultra 2評測｜51mm鈦金屬配3000nits屏幕挑戰極限

Amazfit T-Rex Ultra 2評測實測｜不少人對於極限運動與長距離戶外探索，用家對於智能穿戴裝置的要求已不再侷限於基礎的數據記錄。Amazfit 最近推出年度旗艦作品 T-Rex Ultra 2，不僅承襲了硬派軍規風格，更在材質應用與性能推向了新的極限。記者早前將新錶入手實試一星期，深入實測這款旗艦手錶，究竟值不值得喜愛運動的用家入手。



51mm鈦金屬大錶面的Amazfit T-Rex Ultra 2 功能性都頗強大

51mm 鈦合金機身佩戴感及耐用性升級

Amazfit T-Rex Ultra 2 最引人注目的進化莫過於其機身結構的全面升級，作為系列中尺寸最大的成員，51mm 的錶徑設計顯然是為了滿足追求大錶面視覺及極限操作空間的專業用家。機身的錶圈與底殼均採用了Grade 5 Titanium 鍛造而成，以高強度與輕量化著稱，能在不增加佩戴負擔的前提下，提供極佳的抗衝擊能力。配合高硬度的藍寶石玻璃鏡面，其硬度僅次於鑽石，能有效抵禦在岩石攀爬或野外穿越時可能遇到的各種刮擦。就算記者穿山渉水粗暴使用，手錶依然完整無缺，非常耐用。

鈦金屬機身十分耐用

實用 3000nits 高亮度屏幕

屏幕顯示效果一直是戶外手錶不少用家關注的要點，尤其是在高海拔雪地或強烈日光照射下。Amazfit T-Rex Ultra 2 配備一塊 1.5 吋的 AMOLED 高清顯示屏幕，其解像度達到 480 x 480。峰值亮度更提升至 3,000 nits，這在目前的智能手錶市場中屬於頂尖水平。在實際測試中，即使是在烈日當空地方，屏幕內容依然清晰可見，不會出現反光導致讀數困難的問題。此外，裝置保留了四個實體按鍵與觸控屏幕的雙重操作模式，這對於戴上手套或手部潮濕的極限運動員來說至關重要，確保了在任何環境下都能實現快速的功能切換。

64GB 大容量儲存離線地圖資料

對於長時間深入野外的用家而言，地圖的完整性與離線可用性是安全保障的核心。Amazfit T-Rex Ultra 2 內置儲存空間擴充至 64GB，用家可以預先下載大面積的全彩離線地圖。配合升級後的智能路徑規劃功能，用家可直接在手錶上規劃路線或匯入 GPX 檔案，完全脫離手機的束縛。在衛星定位方面，手錶支援六衛星定位系統與圓極化天線技術，並具備雙頻定位能力，即便是在森林深處或高樓密布的城市環境中，依然能提供快速且穩定的定位反饋。

可下載離線地圖，在大錶面上可以一目了然

身體電量功能，可以立刻偵查到身體體能狀態如何

30天超長續航力

電力續航絕對是戶外運動手錶其中關鍵指標，Amazfit T-Rex Ultra 2 內置了 870mAh 的大容量電池，在日常使用模式下可提供長達 30 天的續航表現，這對於需要多日野外露營或長途遠足的用家而言，緩解了電量焦慮。而最考驗性能的高精準雙頻 GPS 模式下，手錶仍能維持約 50 小時的連續運作，足以支撐絕大多數的百公里越野賽事。如果選擇省電 GPS 模式，續航時間甚至可大幅延長至 177 小時，確保了在長達一週以上的極端探索行程中，導航與監測功能始終在線。

雙色 LED 照明與 10ATM 認證

今代在錶冠上方巧妙地加入了雙色 LED 照明燈，除了一般的高亮度白光，更特別新增了綠光模式。綠光在夜間能提供適度的照明，同時減少對周邊野生動物的干擾，對光敏感度較低，非常適合夜間行軍。在緊急情況下，內置的 SOS 警示閃爍功能能發出強光信號，提升搜救成功率。此外，手錶具備 10ATM 防水等級，並通過了雙重潛水認證，支援最深 45 米的自由潛水。這意味著裝置不僅能上山，更能下海，非常全能。

BioTracker 6.0 提升專業運動與健康監測

Amazfit T-Rex Ultra 2 內置了最新的 BioTracker 6.0 PPG 生物辨識感測器，能全天候監測心率、血氧飽和度、壓力及睡眠質素。而它作為 HYROX 官方合作夥伴，手錶內置了超過 180 種運動模式，並能自動辨識多達 25 種負重訓練運動。提供的訓練負荷、最大攝氧量（VO2 Max）及恢復時間建議，令運動員能以數據驅動的方式規劃訓練進度。配合 Zepp Coach 智能教練系統，裝置還能根據個人體能表現動態調整訓練方案，防止因過度訓練而產生的運動傷害，以及專業訓練提供科學指引。

Amazfit T-Rex Ultra 2 售價為 HK$4,198

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總合而言，Amazfit T-Rex Ultra 2 在手錶上材質、屏幕技術、定位導航及續航能力上，都展現出了頂尖戶外手錶強大實力。如果追求卓越耐用度、大尺寸操作空間以及精準數據反饋的用家而言，這無疑是一款值得入手的專業裝備。