小米Xiaomi Watch 5智能手錶評測｜除了Apple Watch 外，由Google 開發的 Wear OS 智能手錶陣營中，各大品牌推出了極具特色的旗艦產品。今次實測的 Xiaomi Watch 5，則以市面少見的「6天不用充電的超長續航力」為賣點。雖然表面看來跟 Google Pixel Watch 5 Pro 外觀相似，實際上是走完全不同路線。這篇文章會從一般人日常使用角度出發，拋開複雜的技術術語，詳細分析這款手錶的優點和缺點，看看是否值得你入手。



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小米Xiaomi Watch 5智能手錶評測：6天超長續航+超大屏優缺點分析（鍾世傑 攝）

小米Xiaomi Watch 5智能手錶 香港官方定價 HK$2,299（鍾世傑 攝）

小米手錶5電量測試：930mAh大電池解決每日充電煩惱

不少人對 Apple Watch 卻步，很大原因是它需要「一日一充」，續航力絕對是買家重要的考慮因素。Xiaomi Watch 5 這次最吸引的升級，無疑是那顆高達 930mAh 的大容量電池，這幾乎是同等體積手錶中能塞入的最大電池。在實際全功能模式下使用，續航時間竟然可以長達 6 天，足夠戴著它去一趟短旅行，也不需要多帶一條專用的手錶充電線。相比下，同樣為2026年推出的 Google Pixel Watch 5 Pro 就只得500mAh 電池容量，小米在電量上的絕對優勢，確實大幅減輕「電量焦慮」。

小米Xiaomi Watch 5採用專用磁吸式充電線，加上5V/1.5A 或更高功率的火牛，約需 1.5 小時即能充滿電。（鍾世傑 攝）

小米Xiaomi Watch 5採用專用磁吸式充電線，加上5V/1.5A 或更高功率的火牛，約需 1.5 小時即能充滿電。（鍾世傑 攝）

雙芯架構提升操作流暢度：開App不再卡頓

很多上一代 Wear OS 的用家都會抱怨，手錶在使用一段時間後，或者在開啟地圖導航及第三方 App 時，畫面偶爾會出現輕微的卡頓感。為了解決這個問題，Xiaomi Watch 5 採用了全新的雙芯架構，結合了 Snapdragon W5 Gen 1 處理器與恆玄 BES2800BP 協同處理器。大幅降低了日常待機的耗電量（記得將屏幕設定為自動調節光暗度，可更慳電），讓開App速度提升了約 35%。在實際操作中，無論是滑動選單、切換不同的小工具，還是查看訊息，屏幕的反應都非常靈敏，滑動頁面時手感絲滑，大大加強了手錶的高級感。

小米Xiaomi Watch 5改用雙芯架構，開啟地圖導航亦不覺得有卡頓情況。（鍾世傑 攝）

大屏幕與高亮度設計：戶外運動強光下依然清晰可見

手錶的外觀設計同樣兼顧了實用性，它維持了 47mm 的大錶面設計，配上硬朗的鋼製錶殼，外觀相當大氣。大屏幕的好處在於能夠一眼看清更多的訊息內容，特別是在運動時查看數據會更加方便。更值得一提的是，它的屏幕最高亮度提升至 1,500 nits，在戶外跑步或行山，於猛烈陽光下依然清晰見到屏幕上的數據，閱讀能力比上一代大幅提升了五成。

Xiaomi Watch 5 屏幕最高亮度提升至 1,500 nits，猛烈陽光下依然清晰見到屏幕數據。（鍾世傑 攝）

Xiaomi Watch 5 對於手腕較幼的用家來說，47mm 的體積可能會稍顯龐大。加上中框與錶殼採用 316L 不鏽鋼一體鍛造而成，具備高強度、防腐蝕以及抗過敏的特性，錶面及錶背使用雙面人造藍寶石玻璃，其硬度極高（莫氏硬度 9 級），能有效抵抗日常佩戴中的刮傷。換來是錶身略重，不含錶帶已淨重56g（Apple Watch Series 10 46mm 版 僅重36.4g），記者戴著它進行新追加的「睡眠質素偵測」，時，也感到有點不自在。

中框與錶殼採用 316L 不鏽鋼一體鍛造而成（鍾世傑 攝）

具備 5ATM 防水等級，可承受相當於 50 米水深 的壓力，當然亦可以直接用水沖洗。（鍾世傑 攝）

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消委會智能手錶評測

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健康監測與一鍵體檢：60秒快速掌握身體狀況

在健康管理方面，Xiaomi Watch 5 換上了更精準的 12 通道心率監測模組，大大提升了數據收集的準確度。當中最實用的新功能莫過於「一鍵體檢」，相比以往需要逐項點擊測量心率、血氧或壓力，現在用家只需點擊「一鍵篩查」，靜待短短 60 秒，手錶就能一次過完成心率、血氧、壓力、皮膚溫度甚至血管彈性的綜合測量，並即時生成報告。

Xiaomi Watch 5 最實用的新功能莫過於「一鍵體檢」（鍾世傑 攝）

睡眠監測準確度提升10%

Xiaomi Watch 5 搭載了升級版的科學睡眠監測系統，結合了新的 AFE 晶片與專屬演算法，官方表示其睡眠辨識準確度提升了約 10%，可精確區分深睡、淺睡及 REM（快速動眼期）；而睡眠呼吸品質監測，有助早期自我偵測是否有疑睡眠窒息症（建議向醫生尋求支援），非常適合忙碌的香港都市人。不過，擁有 Fitbit 深度演算法加持的 Google Pixel Watch 5 Pro，在預測心律不整等方面依然會略勝一籌。

Xiaomi Watch 5 搭載了升級版的科學睡眠監測系統（鍾世傑 攝）

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精準定位與系統體驗：雙頻GPS改善大廈林立迷路問題

香港到處都是高樓大廈，很多運動愛好者在使用手錶記錄街跑路線時，經常會遇到 GPS 飄移的問題。Xiaomi Watch 5 升級了雙頻 L1+L5 GPS 及專業慣性導航系統，記者實驗於葵涌的公司office慢跑至葵涌運動場，再步行到港鐵站，全程只有進入行人隧道時接收才有所減弱，返回地面即快速回復定位，整體準確度比上代有顯著改善。

精準定位與系統體驗：雙頻GPS改善大廈林立迷路問題（鍾世傑 攝）

至於系統方面，它內置的 HyperOS 介面流暢度極高，更提供了極高自由度的錶盤自訂功能，錶面設計相當好睇，甚至可以在錶盤上玩小遊戲解悶。不過要注意的是，相比起享有最優先 Wear OS 更新的 Pixel 手錶，小米在部分 Google 深度整合功能（如智能家居連動）上可能會不及對手完美。

HyperOS 介面流暢度極高，錶面設計相當好睇。（鍾世傑 攝）

小米Xiaomi Watch 5 甚至可以在錶盤上玩小遊戲解悶（鍾世傑 攝）

選購建議總結：小米Xiaomi Watch 5 到底適合甚麼人買？

總結來說，Xiaomi Watch 5 是一隻目標非常明確的智能手錶。如果你極度討厭每天為手錶充電、需要長時間在戶外工作或運動、喜歡大屏幕大字體，同時又追求高性價比，那麼它絕對是你的首選。

選購建議總結：小米Xiaomi Watch 5 到底適合甚麼人買？（鍾世傑 攝）

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相反，如果你是 或者極度依賴專業的睡眠及健康數據分析，那麼 Apple Watch 或 Google Pixel Watch 5 Pro 會更適合你。至於正在使用上一代手錶（如 Watch S4）的用家，如果你已經受夠了每日充電的煩惱，這一次的續航力飛躍絕對值得你升級。