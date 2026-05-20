HUAWEI WATCH FIT 5 Pro實測｜首創血糖風險評估＋微運動守護健康

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 一星期實測｜HUAWEI華為今日（20／5）正式推出的 WATCH FIT 5 系列，其輕薄的方型錶身設計與強大的感測技術，將專業的健康管理與多元運動功能融入生活細節。記者今次就花一星期的實際佩戴體驗出發，實試這一款手錶在血糖風險預警、辦公室微運動以及專業戶外運動中的表現，看看它是否能真正成為用家的腕上健康管家。



可以隨時一撳即換錶帶

突破的血糖風險評估功能

對於許多飲食不規律的都市用家來說，血糖健康往往是潛藏的隱憂。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 這次新加入血糖風險評估，記者就在為期一星期的實測中，記者連續佩戴4日（官方指需要3－14日），然後系統透過高性能 PPG 感測器，在睡眠與靜息狀態下持續採集脈搏波信號與體徵數據。約數天的數據累積，系統會根據代謝指標給出低、中或高風險的評估結果。這種非侵入式的監測方式完全無需採血，對於害怕針刺或僅需日常預警的用家來說極具吸引力。雖然這並非醫療器材，但其提供的風險分級能有效促使健康風險較高的用家及早調整飲食結構或尋求醫生建議。

要不斷戴錶幾日，才可以收集到足夠資料，來評估糠尿病風險。

最後手錶因應時間

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 系列對應一鍵微體檢，即時得知身體不同健康數據

上班族最愛的微運動模式

久坐辦公室常導致肩頸酸痛與代謝下降，HUAWEI WATCH FIT 5 系列首創的微運動模式正好針對這一難題。這項功能內置了 30 組針對性的輕量舒展動作，涵蓋頭頸、肩背及腰腹等關鍵部位。在實際測試的一星期內，每當記者久坐超過一小時，手錶便會跳出可愛的熊貓卡通進行提醒。這些動作大多只需 30 秒至 3 分鐘即可完成，且不需要額外的器械。配合有趣的「微運動」專屬錶盤，用家在運動後還能獲得動畫反饋。這種將運動碎形化、遊戲化的設計，成功降低了運動的心理門檻，讓繁忙的上班族也能在會議空檔中快速激活身心狀態。

不時會提示用家微運動

舒適佩戴感的鈦金屬機身

機身設計方面，HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 錶殼採用了鈦金屬材質，並首次引入航天級納米瓷金屬工藝，讓手錶在保持金屬質感的同時，擁有溫潤如玉的觸感。Pro 版本的整機重量僅為 30.4g，即使在睡眠時佩戴也不會感到墜手或不適。1.92 吋的 LTPO 柔性屏幕具備 3000 nits 亮度，這在實測過程中表現尤為優異。無論是在陽光猛烈的街頭，還是在強光下的運動場，屏幕上的數據依然銳利清晰。配合 1.8mm 極窄邊框，視覺衝擊力極強。

鈦金屬材質的錶身，不單輕巧，而且更非常堅硬。

詳盡專業運動數據

除了日常健康管理，HUAWEI WATCH FIT 5 系列在運動專業度上也大幅提升。對於喜愛球類運動的香港用家來說，手錶支持與多款球類應用聯動，能細緻捕捉羽毛球、網球甚至 Pickle Ball（使用 的運動數據。在實測的一次羽毛球運動中，手錶精確記錄了揮拍次數、殺球力度以及正反手擊球的比例。而在戶外進階運動方面，Pro 版本支持 40 米自由潛水，並配備了專門的陸地閉氣訓練功能。內置的 64GB 大容量空間更可預載離線地圖，讓用家在越野跑時即使沒有手機信號，也能依靠偏航預警與分段海拔更新功能，從容應對複雜的山野地形。

實測一星期續航力表現出色

續航力一直是智能手錶用家的關鍵考慮因素。官方指常規使用下可達 7 天，而在記者一星期的深度實測中，開啟了全天候心率監測、血氧監測以及睡眠呼吸暫停檢測，並進行了三次約 45 分鐘的運動記錄，到第七天傍晚電力才降至 10%。一般使用只需在週末進行一次完整充電，便能輕鬆應對整個工作週。Pro 版本更配備了 60 分鐘無線快充功能，在早晨盥洗的短暫時間內充電，就能補充足夠一整天使用的電量。

除了有7日續航力之外，亦對應快速充電。

總結而言，HUAWEI WATCH FIT 5 系列通過創新的血糖風險預警與趣味化的微運動模式，精準捕捉了現代用家對健康管理的細微需求。鈦金屬機身與強大的續航表現，不僅提升了產品的耐用性，更讓科技產品展現出如精品飾物般的質感。

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 售價由$2188起

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