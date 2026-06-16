WhatsApp新功能教學｜iPhone終於可一機多號！簡單4步新增帳號

WhatsApp新功能 iPhone一機多開教學｜不少人都有兩個 WhatsApp 帳號的需要，例如一個用作私人聯絡，另一個用來處理工作、網店、客戶或公司訊息。過往 iPhone 用戶想同時管理兩個 WhatsApp 帳號，往往要用兩部手機，或者不停登出登入，非常麻煩。WhatsApp 終於在 iPhone 推出同一部手機登入兩個帳號的功能，用戶可以在 App 內直接切換不同帳號，亦可分別管理私隱和通知設定。



WhatsApp 一機多號功能有咩用？

WhatsApp 今次加入雙帳號登入功能，最大好處是方便用戶把生活和工作分開。以往如果同時有私人號碼和工作號碼，很多人都要帶兩部手機出街，或者安裝其他替代版本，使用起來既麻煩又有風險。

有了新功能後，用戶可以在同一個 WhatsApp App 內加入第二個帳號，之後按需要切換。例如平日用私人帳號同朋友、家人聊天；返工或處理生意時，就切換到工作帳號回覆客人或同事。

使用前需要第二個電話號碼

要新增第二個 WhatsApp 帳號，用戶必須先準備第二個電話號碼。這個號碼可以來自實體 SIM 卡，也可以是 eSIM。換言之，如果你的 iPhone 支援雙 SIM 或 eSIM，就可以較容易設定兩個帳號。

需要留意的是，WhatsApp 帳號本身仍然與電話號碼綁定，所以不是單靠一個號碼就可以開兩個帳號。如果只有一張 SIM 卡、一個電話號碼，就不能憑空新增第二個 WhatsApp 帳號。

簡單 4 步新增第二個 WhatsApp 帳號

設定方法相當簡單，用戶只需要在 WhatsApp 內完成幾個步驟。首先，打開 WhatsApp App，進入「設定」頁面。之後，在個人名稱旁邊會見到一個「+」圖示，或長按 Icon。選擇「新增帳號」。接着按照畫面指示，輸入第二個電話號碼並完成驗證。完成後，第二個 WhatsApp 帳號便會加入同一部手機內。設定好之後，用戶可以在兩個帳號之間切換。

每個帳號可分開設定通知和私隱

WhatsApp 亦提到，用戶可以分別控制每個帳號的私隱和通知設定。這點相當重要，因為私人帳號和工作帳號通常有不同需要。例如私人帳號可能希望只讓朋友看到頭像和上線狀態；工作帳號則可能需要更公開，方便客戶聯絡。通知方面，用戶亦可以為不同帳號設定不同提示方式，避免工作訊息和私人訊息混在一起。

如果用戶經常在非辦公時間收到工作訊息，亦可透過通知設定減少干擾。相比以前要用兩部手機分開管理，現在在同一個 App 內設定會更直接。

不用再下載非官方 WhatsApp

WhatsApp 同時提醒，用戶應使用官方 WhatsApp App，不要為了登入更多帳號而下載仿冒或偽造版本。市面上一直有不少聲稱可支援多開帳號的第三方 App 或修改版 WhatsApp，但這類工具存在私隱和安全風險。

由於 WhatsApp 訊息涉及個人對話、相片、工作資料，甚至付款和驗證訊息，用戶不應把帳號交給來歷不明的 App。使用非官方版本亦可能增加資料外洩、帳號被盜，甚至被限制使用 WhatsApp 的風險。