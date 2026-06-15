Threads有疑似K3學生家長出文，公開邀度攝影師前往西九海濱長廊為K3幼稚生拍畢業照，招聘貼文開出1小時200元並指定要男攝影師、必須有拍攝學生經驗，隨即引發網民熱烈討論，有網民罵事主出手太低當人是義工，更笑言：「$200你連我張Save卡都租唔起呀」



1小時戶外拍攝開價200元是否太刻薄

這宗引發熱議的事件源於網上一則公開招聘。貼文寫道，家長希望在2026年6月21日下午4時，聘請一位擁有拍攝小朋友經驗的男攝影師，前往西九海濱長廊進行1小時的畢業照拍攝，而提供的酬勞為200元。貼文曝光後，立刻在攝影愛好者與家長圈子中掀起波瀾。

出價低倒算了、拍小朋友經驗才是無價

5至6歲的K3幼童專注力短、喜歡亂跑，極考驗攝影師的耐性與動態捕捉技巧，往往需要昂貴的高速鏡頭，專業攝影師根本不可能以如此低價接單。有網民認為也可能有學生兼職接下，純粹拿小朋友當白老鼠累積作品，小朋友畢業一世人仔一次，將價就貨隨時毀了一生一次的畢業回憶，後果自負。

網絡留言一面倒：「如此低價也敢開出？真是令人大開眼界！」

面對這樣的預算，留言區隨即被各類諷刺與無奈的評論洗版。有網民直接指出操作的可行性：「你開價200元，不如自己找其他家長幫手拍攝，之後請人吃飯吧！」也有人對期望管理提出質疑：「200元請攝影師拍K3畢業照？你期望的可能不是攝影師，而是一個帶著大師級相機、自備車資、自帶乾糧，兼且家裡開慈善機構的義工。自己用電話拍吧，不要難為人。」

從業界的角度來看，這份工作所付出的成本與回報完全不成比例。有行內人士留言算賬：「一張256 GB的記憶卡現價都要500元以上，最重要是經驗這東西無價。」更有人開玩笑提議：「我有部200蚊玩具相機，你接受的話$199就ok、私訊我吧！」甚至有專業攝影師無奈表示：「200元來回搭車吃飯都沒了，即是叫人免費做義工？」

事件來源：Threads

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背後的隱藏成本｜車錢時間腳骨力蝕到入肉

西九海濱長廊位置偏遠，背負器材從港鐵九龍站來回步行需30至40分鐘。加上提早15分鐘到場準備，為了1小時的拍攝，攝影師實際要花費2.5至3小時。200元酬勞除下來，時薪只剩大約66元，僅高於法定最低工資，還要倒貼車錢。

西九海濱長廊位置偏遠，背負器材從港鐵九龍站來回步行需30至40分鐘。

後期製作時間算進去了嗎？

按完快門不等於完工。後續的挑選相片、傳輸檔案、光暗修正等修圖工作極花精力。即使只提供基本數碼相底，回家仍要花1至2小時處理。這等於用200元承包了4至5小時的專業勞動，完全不符經濟效益。

香港攝影師的合理市價是多少？

參考香港地區、各大約攝影團隊的討論區開價，現時獨立Freelance戶外拍攝，初級每小時300至700元，專業級則要800至1,800元。單獨請人1小時合理市價約600至1,200元。預算有限的話，建議找3至5位同學家長組團，平分一個約2,500至4,000元的2小時套餐，每人只需700至900元，性價比更高。