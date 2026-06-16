小米618年中購物優惠｜逾200款產品最高減$3000　5款家電同步推出

小米618年中購物優惠｜小米香港加推一年一度「小米 618 年中購物優惠」，超過 200 款產品參與優惠，最高可減 $3000。優惠涵蓋電視、智能家居、螢幕、清潔電器及數碼配件等。與此同時，小米亦同步帶來 5 款全新智能家電及生活產品，包括米家 1.5 匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機、米家電動紅酒開瓶器、Xiaomi 顯示器 G25i 2026、Xiaomi 掃拖機器人 6 Max，以及 Xiaomi 電視 S Mini LED 65/75 2026。



618 優惠加碼 逾 200 款產品減價

「小米 618 年中購物優惠」即日起至 6 月 21 日期間舉行，今次有超過 200 款產品參與優惠，最高減 $3000。優惠產品橫跨多個類別，當中包括智能顯示屏、顯示器、抽濕機、風扇、空氣淨化器、攝影機、路由器、無線洗地機、吸塵機及掃拖機器人等。

米家 1.5 匹冷暖分體冷氣機 支援 AI 節能

小米繼上月推出米家 1 匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機後，今次再帶來米家 1.5 匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機，進一步擴大家電產品線。

新機內置冷暖功能，主打 30 秒快速製冷及 60 秒製暖，並配備特大風扇葉片，在擺風模式下，上下擺風循環風量達 650m³/h。產品亦加入 AI 節能省電技術，具一級能效認證。小米表示，在 AI 節能模式下，相比正常使用情況，節能率最高可達 24.5%。

Xiaomi 電視 S Mini LED 2026 65 吋及 75 吋登場

今次另一款重點新品，是 Xiaomi 電視 S Mini LED 2026。新系列提供 65 吋及 75 吋兩個版本，採用無邊框全面螢幕設計，支援 4K 3840 x 2160 解像度。

兩款電視分別配備 384 及 512 背光分區 QD-Mini LED 螢幕，最高峰值亮度達 1200nits，並支援最高 120Hz 遊戲模式更新率。對喜歡在家睇戲、睇波或打機的用戶來說，Mini LED 背光分區有助提升畫面對比和暗位細節。

系統方面，新電視內置 Google TV，預載 Netflix、Prime Video 及 YouTube，並支援 Google Assistant、Google Play、Google Cast 及 Apple AirPlay。用戶亦可透過 Xiaomi TV 遙控 App 控制電視，減少依賴實體遙控器。

Xiaomi 顯示器 G25i 2026 主打 240Hz 電競體驗

針對電競玩家，小米亦帶來 Xiaomi 顯示器 G25i 2026。新機採用 24.5 吋 1920 x 1080 FHD 螢幕，配備 Fast IPS 面板，支援最高 240Hz 更新率及 1ms GTG 反應時間。

對喜歡玩射擊、賽車或動作遊戲的玩家來說，高更新率和較快反應時間可減少畫面拖影和延遲，令操作感更流暢。螢幕同時具備 400 尼特亮度、178 度觀賞角度，並支援 93% DCI-P3 及 100% sRGB 色域。

Xiaomi 掃拖機器人 6 Max 加入熱水洗拖布及 AI 避障

清潔家電方面，全新 Xiaomi 掃拖機器人 6 Max 是今次較高階的新品之一。產品主打「掃、拖、洗、烘」一體化清潔體驗，配備邊刷、滾筒及小圓拖布三重外擴結構，可加強牆邊、角落及家具腳附近的清潔效果。基站方面，新機具備獨立熱水洗及熱風烘乾功能，提供 4L 清水箱及 3.8L 污水箱，並支援最高 85°C 熱水燙洗拖布，以及 50°C 熱風烘乾，減少用戶手動清潔拖布的次數。

米家電動紅酒開瓶器 8 至 10 秒完成開瓶

生活小家電方面，小米亦推出米家電動紅酒開瓶器。產品採用三級行星齒輪、高硬度合金螺旋及直流摩打，主打開瓶過程穩定順暢，而且噪音較低。機身亦整合隱藏式錫紙切刀，開瓶前毋須另外找工具。產品重約 244g，採用簡約設計及親膚材質，方便握持和收納。