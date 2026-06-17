Google Earth網頁版重大更新！「飛行模擬器」免安裝即玩化身機師

近日Google Earth（Google地球）為網頁版注入重大更新，正式將過去只限於桌面專業版的「飛行模擬器」功能移植至瀏覽器。用家無需安裝任何程式，只需打開電腦網頁，即可化身機師，以第一人稱的飛行視角翱翔天際。以下帶大家詳細了解。



用家可在瀏覽器中以第一人稱的機師視角俯瞰全球。（Google Earth）

Google Earth的「飛行模擬器」功能目前被Google定位為「實驗階段」，其最大賣點在於結合Google Earth強大的3D建築物模型、高解像度衛星影像以及真實的地形數據。用家可在瀏覽器中以第一人稱的機師視角俯瞰全球，不論是想在香港的維多利亞港上空，還是挑戰在全球知名地標與群山之間穿梭，系統都能呈現出極具沉浸感的立體視覺效果。

如何操作化身機師

【1】進入Google Earth首頁。

【2】點選頁面右邊上方的「探索地球」功能。

【3】展開左邊頂端的「工具」功能表，並選擇「飛行模擬模式」，底圖便會即時無縫切換。

操作方式：

增加推力：Page Up

減少推力：Page Down

機頭向下（下降並加速）：上方向鍵（↑）

機頭向上（上升並減速）：下方向鍵（↓）

向左傾側：左方向鍵（←）

向右傾側：右方向鍵（→）

可以通過搜索欄搜索想去的地方後開啟「飛行模擬模式」或原地起飛遊覽全世界。

帶大家起飛遊覽一下日本富士山。（Google Earth）

再去東京上方看東京天空樹。（Google Earth）

通過搜索欄搜索埃菲爾鐵塔即飛法國巴黎。（Google Earth）

雖然網頁版降低了入場門檻，但該模擬器的操作物理機制具備一定難度，需要精準的控制技巧，操作時要「逐下輕按」，切忌長按（長按會導致飛機及整個畫面即時開始旋轉，看到頭暈眼花）。每一次動作後，都要準備向相反方向輕微修正（補償），以維持平衡。系統特別設有碰撞復原機制，一旦發生墜機事故，畫面會自動暫停，用家只需點擊重新開始，即能在安全高度原地起飛，無縫重返藍天。

技術不過關墜機也沒事，隨時重新開始。（Google Earth）

需要留意的是，由於全地球的3D地景與高解像度衛星影像是隨着飛行路線進行即時的「動態網絡串流」載入，因此整體的畫面流暢度與用家的網絡頻寬相關。若飛行速度過快，或網絡連線較慢時，畫面可能會出現短暫的載入延遲，或地景未能及時渲染完成的情況。