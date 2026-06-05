Google官宣Android支援AirDrop機型擴充　Samsung小米直傳iPhone

撰文：快科技
出版：更新：

Google正式官宣，Quick Share（Android版隔空投送）機型陣容擴充，新增Samsung、Google Pixel、小米、OPPO、vivo、榮耀、一加多款旗艦機型。

該功能可實現與蘋果AirDrop原生點對點文件互傳，打通Android與iOS、iPadOS、macOS跨生態文件分享壁壘。Quick Share是Android版的AirDrop，Google於2025年11月加入了AirDrop集成。

Google正式官宣，Quick Share（Android版隔空投送）機型陣容擴充，新增Samsung、Google Pixel、小米、OPPO、vivo、榮耀、一加多款旗艦機型。（Google）

Android與iOS進行Airdrop演示：

+2

iPhone用戶可以將文件和照片AirDrop發送到支持快速分享的Android設備，而Android用戶則可以通過快速分享向iPhone用戶發送文件和照片。在Android設備上，用戶需要確保「與蘋果設備共享」設置開啟，並且iPhone用戶通過控制中心將AirDrop可見性設置為「所有人10分鐘」。

Google聯動剪映CapCut！Gemini化身剪片大師　對話即可完成剪片Google Gemini 3.5 Flash正式推出　執行多步驟任務更快也更聰明

Android到iPhone的文件傳輸與iPhone端的標準AirDrop傳輸完全相同，近距離傳輸無需雲端中轉。

雖然Google將快速分享到AirDrop的文件傳輸功能定位為Android/iPhone的選項，但實際上Android用戶也可以與iPad和Mac互傳文件。

【延伸閲讀】Google全新AI搜尋上線　加Gemini功能　徹底終結25年點擊網頁習慣（點擊鏈接看原文）

+4

目前已支持機型如下：

Samsung：

Galaxy S26、S26+、S26 Ultra
Galaxy S25、S25+、S25 Ultra、S25 Edge
Galaxy S24、S24+、S24 Ultra
Galaxy Z Flip7、Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip6、Galaxy Z Fold6、Galaxy Z TriFold

Google：

Pixel 10,10 Pro
10 Pro XL、10 Pro Fold、10 A
Pixel 9、9 Pro、9 Pro XL、9 Pro Fold、9a
Pixel 8a

國產：

榮耀Magic V6
一加15
小米17T Pro
OPPO Find X9、X9 Pro、X9 Ultra、X9s
OPPO Find N6
vivo X300、X300 Pro、X300 Ultra

Google推出AI代理Gemini Spark　全民「養龍蝦」時代即將到來？Android 17新設計曝光！拒用蘋果液態玻璃　主打扁平化兼磨砂質感Chrome私自下載AI模型佔用硬碟！偷塞4G文件惹議　內行曝自保神技Google推Gemini新功能　AI能直接Call車叫外賣　兩系列手機先享用

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】

Google
Android
iPhone
iOS
Apple
智能手機
網上熱話
快科技
外來內容
外來內容（粵港合作）