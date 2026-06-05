Google官宣Android支援AirDrop機型擴充 Samsung小米直傳iPhone
Google正式官宣，Quick Share（Android版隔空投送）機型陣容擴充，新增Samsung、Google Pixel、小米、OPPO、vivo、榮耀、一加多款旗艦機型。
該功能可實現與蘋果AirDrop原生點對點文件互傳，打通Android與iOS、iPadOS、macOS跨生態文件分享壁壘。Quick Share是Android版的AirDrop，Google於2025年11月加入了AirDrop集成。
Android與iOS進行Airdrop演示：
iPhone用戶可以將文件和照片AirDrop發送到支持快速分享的Android設備，而Android用戶則可以通過快速分享向iPhone用戶發送文件和照片。在Android設備上，用戶需要確保「與蘋果設備共享」設置開啟，並且iPhone用戶通過控制中心將AirDrop可見性設置為「所有人10分鐘」。
Android到iPhone的文件傳輸與iPhone端的標準AirDrop傳輸完全相同，近距離傳輸無需雲端中轉。
雖然Google將快速分享到AirDrop的文件傳輸功能定位為Android/iPhone的選項，但實際上Android用戶也可以與iPad和Mac互傳文件。
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目前已支持機型如下：
Samsung：
Galaxy S26、S26+、S26 Ultra
Galaxy S25、S25+、S25 Ultra、S25 Edge
Galaxy S24、S24+、S24 Ultra
Galaxy Z Flip7、Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip6、Galaxy Z Fold6、Galaxy Z TriFold
Google：
Pixel 10,10 Pro
10 Pro XL、10 Pro Fold、10 A
Pixel 9、9 Pro、9 Pro XL、9 Pro Fold、9a
Pixel 8a
國產：
榮耀Magic V6
一加15
小米17T Pro
OPPO Find X9、X9 Pro、X9 Ultra、X9s
OPPO Find N6
vivo X300、X300 Pro、X300 Ultra
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