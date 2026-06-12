全新Siri AI登場　支援Apple Watch等裝置　對話及寫作能力大升級

早前蘋果WWDC26全球開發者大會發表多項軟件方面新功能，其中大眾用家最受惠的，自然是以Apple Intelligence推動的Siri AI人工智能助理。屆時實裝後iPhone等用家，將能以更直觀方式體驗各項先進應用。



現時喚出Siri的語音方式更似用關鍵字執行指令，升級至Siri AI後用家就能以和真人對話無異方式，經語音或鍵入文字與Siri進行更自然互動。

全新Siri升級點一覽：

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Siri AI同時能在支援Apple Intelligence的iPhone、iPad、Apple Watch及Mac裝置使用，在iPad及Mac能透過Spotlight或系統副選單喚出。

Siri AI調動算力時，網絡部份會透過「私密雲端計算」，確保個人資料不會外洩予Apple或第三方，可放心在日常生活使用，如查閱問題、日常聊天等。

效能部份Siri AI將大幅加強聽寫準確度、透過《Siri》App查閱以往內容；Siri亦加入視覺功能，如經鏡頭捕捉帳單內容方便分單付帳、或辨識畫面內食物營養。

寫作方面Siri AI的「書寫工具」將更聰明，能透過用家自然語言描述要求、模仿筆鋒語氣、由零開始生成文章草稿，及為已書寫文章提供建議。

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