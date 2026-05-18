Apple Watch Series 12 傳聞｜3nm晶片效能升級　期待值拉滿！

Apple Watch Series 12 傳聞｜各位果粉和科技迷請留意！雖然距離 2026 年9月秋季蘋果發表會還有一段時間，但關於下一代 Apple Watch Series 12 的爆料已經陸續流出。自從去年的 Series 11 推出後，不少用家都在觀望下一代會有什麼突破。根據最新流出的情報，Series 12 很大機會迎來近年最核心升級。以下為大家整理 Series 12 的三大關鍵預測！



Apple Watch Series 11（Apple Watch）

1. 果粉苦等三年！「3nm 全新晶片」登場

回顧蘋果的升級周期，大約每三年才會為 Apple Watch 帶來一次真正意義上的處理器大改版：

2020 年： 迎來基於 A13 仿生晶片的 S6 晶片。

2023 年： 迎來基於 A16 仿生晶片的 S9 晶片。

2024~2025 年： Series 10 與 Series 11 連續兩代都沿用了 S10 晶片，在 CPU 架構上並未有大幅度躍升。

來到 2026 年的 Series 12，預計新機將搭載全新的升級版 CPU 核心，並採用類似 A19 晶片的 3nm 製程工藝。這不僅能大幅提升手錶處理 Apple Intelligence（蘋果 AI） 的運算能力，更能顯著降低功耗，為用家帶來更好的電池續航力。

2. Touch ID 夢碎？

Apple Watch Series 12 傳聞將支援 Touch ID（9to5mac）

早前曾有外媒（如 Macworld）在蘋果的程式碼流出中發現，Apple Watch 似乎有機會支援 Touch ID（指紋辨識）功能，讓不少習慣戴口罩或有特定解鎖需求的用家相當興奮。

但蘋果內部對此卻持有保守態度，在研發過程中，擔心 Touch ID 模組會佔用手錶內寸土寸金的空間。在「塞入指紋辨識」與「維持電池容量及健康感測器空間」之間，蘋果顯然選擇了後者。所以 Touch ID 短期內應與 Apple Watch 無緣。

3. 健康功能大突破

Apple Watch Series 11的健康功能（Apple Watch ）

Apple Watch 一直主打健康守護，傳聞中 Series 12 將會配備更完整的血壓監測、擴展高血壓追蹤，甚至是非侵入式的血糖監測功能。但截至目前為止，還沒有任何關於新健康功能的具體消息。

整體而言，Apple Watch Series 12 的定位並非在外觀或解鎖方式上有翻天覆地的改變，而是偏向「內在實力爆發」的升級。憑藉全新的 3nm 晶片、更聰明的 watchOS 系統 AI 整合，以及預期會提升的續航力，如果你手上的 Apple Watch 已經是 Series 7、Series 8 甚至更舊的款式，Series 12 將會是一個非常完美的換機時間點！



【延伸閱讀】Apple Watch vs 華為智能手錶！5G、AI、健康管理較量誰是霸主？（點擊閱讀全文）