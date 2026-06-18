HONOR X80 Pro Max配置曝光　搭載11000mAh電池兼「閃光彈」螢幕

原本以為HONOR這10080mAh電池已經到頭，後面的機型應該不會再往上漲了~畢竟今年沒有對手嘛，別的不說單憑10000mAh就夠友商琢磨好久～結果你們猜怎麼着，HONOR覺得不夠，比10080mAh更大的來了……沒錯，就是HONOR最近公布的新機——X80 Pro Max！



這款新機亮點還是不少的……比如前面提到的比10080mAh更大的電池、超高亮度的屏幕以及據說某機型外觀超前瞻等等。還是先來看電池吧，你們猜下這款X80 Pro Max的電池有多大？

我現在就想知道這個容量，不省着正常用到底能不能堅持兩天左右？（微博@榮耀手機）

太誇張！HONOR X80 Pro Max擁有11000mAh大電池：

噔噔......11000mAh！要知道這10000mAh對於友商來說已經是「城牆」了，這HONOR怎麼一年都沒到就從10000mAh堆到11000mAh？而且這還是在8.08mm、203g的機身下做到的，就很離譜！看來能超越HONOR的，也就只有HONOR自己了～充電HONOR同樣沒落下，給到了90W有線……我現在就想知道這個容量，不省着正常用到底能不能堅持個兩天左右？

HONOR X80 Pro Max搭載11000mAh巨電池。（Honor）

是不是真的沒壓力？然後屏幕這次跟電池同樣看點十足……6.8英寸1.5K 120Hz LTPS直屏乍眼一看平平無奇對吧？誒，那要是我說這是一塊全局2000nits、局部峰值高達10000nits閣下又該如何應對呢？

雖說局部峰值亮度我們真正用到的場景很少，但這10000nits的「數值」打出來是真有點被嚇到了～10000nits呀兄弟們，這亮度都趕上Mini LED的高端電視了！什麼「閃光彈」屏幕？

外觀就更有意思了……一整個中置大圓模組，模組外圈還有類似巴黎飾丁+刻度紋的設計；配上這個紅金撞色的機身，這也太尊了吧？你跟我說這是旗艦機，而且還是「華為」的旗艦機！我都信，太有風格了～

HONOR X80 Pro Max外觀展示：

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該不會後面發布的Mate 90系列就長這樣吧？還有一個名為「元氣橙」的配色同樣看着質感不錯……跟上面紅金撞色的「閃電紅」一樣的素皮材質。當然不喜歡素皮只想要黑、白簡約色的小夥伴，也有「月影白」跟「玄甲黑」供我們選。我自己，這次的X80 Pro Max肯定更喜歡黑色多點！

黑金配色多酷呀～其他配置的話，這台X80 Pro Max看下來就比較一般了……驍龍6 Gen 5的晶片，說實話你們不提都不知道驍龍還有這顆晶片！因為現在常見的要不就是主打低端的4系要不就是中端的7系，6系還真不常見。

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這顆晶片我簡單看了下～用的是台積電4nm工藝，CPU由4×2.6GHz性能核+4×2.0GHz能效核組成！安兔兔大概80-90萬分左右，妥妥的省電芯。你們絕對想不到這還是一顆今年5月份，也就是上個月剛發布的新晶片……這你們受的了嗎？

再後置5000萬像素OIS單攝（好傢伙四個孔就一個攝像頭啊？）、塑料中框、光學指紋（不是超聲波）；給到IP66+IP68+IP69+IP69K滿級防護，還支持智能識別左右手的AI隨心握？

這不會是華為同款啊？靠信號識別的那種吧？有點意思，基本就差價格了。新機將在這個月的22號發布，感興趣的小夥伴可以期待一波～

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